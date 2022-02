Wereldberoemde ster werd ontmaskerd in The Masked Singer

The Masked Singer ging vanavond international met de ontmaskering van Edelhert. Niet Jasper Steverlinck of hoofdverdachte Helmut Lotti, maar wel een absolute wereldster kwam tevoorschijn van achter het masker. Mister Eurovision himself, Johnny Logan, zakte van Ierland naar België af om in het pak van Edelhert te kruipen. Na Sandra Kim, de winnares van vorig seizoen, strikt The Masked Singer dus opnieuw een topper van het Eurovisiesongfestival. De mond van speurders Jens Dendoncker, Karen Damen, Kevin Janssens en mystery speurder Elodie Ouedraogo viel dan ook open van verbazing toen Edelhert werd ontmaskerd.

“Het was een geweldige ervaring, vooral door de mensen waarmee ik heb mogen werken”, blikt Johnny Logan terug op zijn deelname. “Ik kan niet zeggen dat ik van het masker genoten heb, het was aartsmoeilijk voor mij. Het hoofd was instabiel en loodzwaar. Door het harnas rond mijn lichaam kon ik nauwelijks ademen en het gewicht drukte voortdurend op mijn nek en schouders, met geknelde zenuwen tot gevolg. Maar ‘it has been a blast’, ik heb er ongelofelijk van genoten. Ik ga nu terug naar Ierland, waar ik kan zeggen: ‘I’ve been an Edelhert for a while’.”

Bekijk de video van de ontmaskering hier:

In Behind The Mask op VTM GO en op woensdag 9 februari om 20u35 bij VTM zien de kijkers hoe Johnny reageerde wanneer hij gevraagd werd voor The Masked Singer. “Het is niet iets dat ik normaal zou doen, ik heb mijn eigen band en carrière. Maar het was een kans om te zingen. En om nog eens in België te zijn.” Ook de eerste kennismaking met Edelhert wordt gevolgd. “Ik was meteen weg van het pak, want het zag er heel Duran Duran uit, heel eighties. En wie de glitterbroek heeft ontworpen, kent me goed (lacht).”

Alleen het 10 kg wegende gewei van Edelhert zorgt meteen voor grote problemen… De eerste opname liep voor Johnny dan ook niet zoals gehoopt. “Het hoofd maakte er een nachtmerrie van. Op een bepaald moment wilde ik het er gewoon af gooien en zeggen: ik stop ermee. Je kan niet ademen en je kan niet performen. Het is een van de moeilijkste dingen die ik ooit deed.”

De camera’s volgen Johnny ook wanneer hij de tips over Edelhert moet inspreken voor The Masked Singer. In het Nederlands. En dat bleek allesbehalve een eenvoudige opdracht.

Zijn deelname aan The Masked Singer was voor Mister Eurovision één van de grootste uitdagingen uit zijn indrukwekkende carrière. “Ik won drie keer het Eurovisiesongfestival en had verwacht hier wel weg mee te kunnen. Don’t talk about it, just do it. Edelhert en ik hebben ons best gedaan en daar ben ik blij om. Onder andere omstandigheden zouden we goede vrienden kunnen zijn. Edelhert, afscheid nemen doet altijd pijn, maar in dit geval…”.

