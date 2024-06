Wendy Van Wanten en Koen Crucke testen of ook hun libido met pensioen is in Ze Zeggen Dat  

“Als dat waar is, dan zou ik dat wel heel erg vinden!” Dina Tersago hoopt alvast vurig dat het niet klopt dat je libido op zijn 65ste met pensioen gaat. Oudere mensen die nog seksueel actief zijn: het blijft een taboe. En net omdat er te weinig over gesproken wordt, blijven er ook veel misverstanden over bestaan. In Ze Zeggen Dat willen Dina Tersago en Andy Peelman eens en voor altijd te weten komen of het libido nu écht afneemt met de leeftijd. Ze schakelen daarvoor de hulp in van Wendy Van Wanten en Koen Crucke, die hun lichamen letterlijk in de strijd gooien voor de wetenschap…

Meten is weten, ook als het over het libido gaat. Daarom trekt Dina samen met Wendy en Koen naar een sekslabo van de Universiteit van Maastricht. “Ik ben heel nieuwsgierig naar het resultaat”, vertelt Wendy. Ze vertrouwt Dina en Koen ook toe dat ze weinig last heeft van haar menopauze. “Mijn hormonen zijn op tilt geslagen. Zenuwachtig worden en dan moet het gebeuren. Ik zeg soms tegen Frans: je zit langer op het wc dan op mij”, lacht Wendy. Om iedereen in de juiste stemming te brengen, heeft Andy alvast een passende playlist samengesteld…

Maar dat is niet alles want tijdens het ‘seksperiment’ wordt de seksuele opwinding van Wendy, Koen en nog enkele andere moedige 65-plussers gemeten terwijl ze afzonderlijk naar een pornofilm kijken. Dit gebeurt via een toestelletje dat aan de edele delen wordt gehangen. Dit gebeurt met een apparaatje dat aan de edele delen wordt bevestigd. Terwijl Wendy en Koen de film bekijken, volgen Dina en seksuologe Marieke Dewitte de resultaten in een aparte ruimte. Iets waar Dina niet op gerekend had. "Ik had nooit gedacht dat ik dit hier zou doen", lacht ze, terwijl de pornofilm op de achtergrond speelt. Hoe is het gesteld met het libido van de proefkonijnen?

Ze Zeggen Dat… voetgangers niet veilig zijn op het zebrapad en dat ‘looks don’t matter’

Naast het 'seksperiment' nemen Dina en Andy nog twee andere beweringen onder de loep. Zo testen ze proefondervindelijk uit of bestuurders stoppen aan een zebrapad om voorrang te verlenen. Om dat te onderzoeken, steken Andy en Dina samen met vrijwilligers verspreid over Vlaanderen 600 keer een zebrapad over. De kwetsbaarheid van de zwakke weggebruikers wordt soms pijnlijk duidelijk… Afsluiten doen ze met de stelling dat ‘looks don’t matter’. Krijgen mensen die we minder aantrekkelijk vinden ook minder kansen? Dina onderzocht het samen met arbeidseconoom Stijn Baert, zowel in een vignette-experiment met CV’s beoordeeld door professionele recruiters als in een sociaal experiment.

