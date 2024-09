Welkom op aarde, Space Babe!

De LEGO® stenen zijn gelegd, het bouwwerk in Wijnegem is compleet. Honderden mensen bouwden op dinsdag 3 en woensdag 4 september mee aan de gigantische nieuwe figuur van The Masked Singer die in het shoppingcenter werd onthuld. Jong en oud kwamen massaal langs om hun ‘steentje’ bij te dragen. Zonet vond de grote apotheose plaats en werd het allerlaatste steentje van in totaal liefst 60.000 LEGO stenen gelegd. Daarna kwam ze eindelijk tevoorschijn… de buitenaardse, eenogige Space Babe. Meteen werd ook de bijhorende QR-code geactiveerd, waarmee iedereen de nieuwe figuur kon zien bewegen en de mysterieuze stem te horen kreeg. Maar wie is Space Babe echt?

Space Babe is niet van in de buurt. De planeet waarop ze woont, bevindt zich op 55 miljoen lichtjaar van hier en situeert zich ter hoogte van de Virgo-cluster. Het is er fijn vertoeven, want het landschap is er prachtig en het weer zacht. Van klimaatopwarming hebben ze nog nooit gehoord, want de bewoners zijn eco warriors die in harmonie leven met de natuur. Ook oorlog is er onbestaande. De planeet wordt enkel bewoond door vrouwen. Met haar full electric space scooter sjeest Space Babe naar ons zonnestelsel om op te treden in The Masked Singer. Maar niet zonder kennis te maken met onze aarde en haar bewoners. Hoe kan ze van onze planeet ook een betere plek maken? Dat is haar missie!

Space Babe: “Zappel werdor ti plix. Enflur, wedor di Space Babe. Herplor plingdod ti bloop senni. Yark pledor tog plix! Herkplor blog planex, yark gron miflop stir. Bulp yark sinar flap The Masked Singer blik nix Aarde. Blooplex yark planter twoor Aardplixels gron planex miflorp. Yark gliff plor blixor zerpog. Ik yark plix: zorploder. Zorgilip! Blixzor tingk zerporg zixizik gligflarp ix Aarde, plix florp zerporg ix plorglif! Flerplix ni optix! Miflorp heplorg di planex zorpig flix filfflaf de perflug! Flarg plix stork hellor? Ix Space Babe bloop’ar kwix!”

Niets van begrepen? Hier volgt de vertaling.

Space Babe: “Wat is de wereld toch mooi! Enfin, die van Space Babe toch. Hier wonen namelijk alleen vrouwen! Ik ben al op minstens 10 miljoen planeten geweest, ik ken ze intussen al uit mijn hoofd! Maar voor The Masked Singer ga ik voor het eerst naar de Aarde. Daarom heb ik alvast twee aardlingen gekozen die voor mij jullie planeet inspecteren. Ik heb al door dat er een paar dingen beter kunnen bij jullie. Of moet ik zeggen: properder? Geen nood! Ik mag dan wel 55 miljoen lichtjaar van de Aarde verwijderd zijn, vanuit mijn hoofdkwartier los ik al jullie problemen op! Falen is geen optie! Met mijn hulp is jullie planeet in een mum van tijd het perfecte plaatje! Zijn jullie klaar voor de start? Want Space Babe komt eraan!!”

Mister Withlove, Tik & Tok, Space Babe… Who’s next? Vlaanderen houdt de ogen en oren maar beter goed open de komende dagen. Een eerste gokje wagen kan nu al op themaskedsinger.be. Op zaterdag 16 november strijkt The Masked Singer in Concert ook twee keer neer in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets voor de namiddag- of avondshow zijn verkrijgbaar via vtm.be.

