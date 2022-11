Welke verrassende BV-duo’s ontpoppen zich tot een ijzersterk quizkoppel in Even Goeie Vrienden?

Vier weken lang, vier avonden per week, nemen negen verrassende BV-duo’s het tegen elkaar op in de gloednieuwe quiz Even Goeie Vrienden. Daarin brengen Julie Van den Steen en Jens Dendoncker elke week drie duo’s van bekende Vlamingen samen die elkaar niet kennen, maar waarvan ze denken dat die elkaar perfect gaan aanvullen. Welke vage kennissen ontpoppen zich tot een ijzersterk quizkoppel en kennen het antwoord op alle prangende vragen van quizmasters Julie en Jens? Wie wint ronde na ronde dankzij creativiteit, parate kennis en mensenkennis? En wie verliest, maar blijft hopelijk wel Even Goeie Vrienden?

Het kersverse quizkoppel dat de aftrap mag geven voor de eerste spelweek is ex-miss België Celine Van Ouytsel en geldexpert Paul D’Hoore. “Ik weet veel over geld maar het nadeel is dat als je van één ding veel weet in de diepte, je in de breedte natuurlijk een stuk minder weet”, vertelt Paul. “En ik weet van veel dingen weinig, dus misschien vormen we wel een goede mix”, lacht Celine. Zij nemen het op tegen comedian Vincent Voeten en muzikaal acteertalent Francisco Schuster. “Ik weet alles over jachtvliegtuigen uit WOII. Maar of dat van pas gaat komen in deze quiz, daar vrees ik voor”, lacht Vincent. Op dinsdag verwelkomen Jens en Julie het derde weekduo: vage kennissen Gunter Lamoot en Koen Crucke. Deze drie duo’s nemen het op maandag, dinsdag en woensdag per twee afwisselend tegen elkaar op.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Doorheen het spel mogen de duo’s naar hartenlust overleggen want quizzen doen ze in geluidsdichte boxen. “Ik wil in het echte leven ook mensen kunnen muten”, lacht Julie. De rode draad doorheen het spel is het mysterieuze themaschema met zes mogelijke quizthema’s. Naast het themaschema krijgen de kandidaten ook enkele tussenrondes voorgeschoteld. Daarin zijn het niet Jens en Julie die de vragen afvuren maar wel enkele bekende vragenstellers. En die doen dat op een toch wel bijzondere manier, zo verschijnt Birgit Van Mol als mini-hologram om drie pittige taalvragen te stellen. Maar voor ze dat doet, vertelt ze over haar grootste verspreking uit haar carrière... Welk duo is een onverwachte ‘match made in heaven’ en sleept de titel van Even Goeie Vrienden in de wacht?

