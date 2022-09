Welke talenten maken indruk op een indrukwekkend rijtje aan coaches?

Het is game on! Nu vrijdag 30 september gaat het nieuwe seizoen van The Voice van Vlaanderen van start met tijdens de Blind Auditions en Knock-Outs niet één, maar twee nieuwe afleveringen per week. Coaches Koen Wauters en Natalia verwelkomen nieuwkomers Jan Paternoster en Mathieu Terryn in de draaistoelen. Het viertal brengt de sfeer er meteen in met een dijk van een openingsnummer: ‘Stuck in the Middle with You’ van Stealers Wheel.

Jan is er als nieuwe coach helemaal klaar voor, al moet hij nog wennen aan het feit dat de audities letterlijk ‘Blind’ zijn. “Het is niet de eerste keer dat ik stemmen ga beoordelen maar wel de eerste keer dat ik ga oordelen zonder dat ik kan zien wie er achter de stem zit”, vertelt hij. Laura Tesoro heeft dat voordeel wél. Als 5de coach kan ze de audities backstage horen én zien en de talenten een tweede kans geven. Dat traject is exclusief te zien in ‘The Voice Comeback Stage’ op zondag 2 oktober om 21u15 op VTM GO.

In de eerste Blind Auditions geven 7 kandidaten het beste van zichzelf om een plekje in de Knock-Outs te verzilveren. Zo ook kandidate Louise (24 uit Ternat), die de pechvogel was van het vorige seizoen. Tijdens haar Blind Audition slaagde ze erin om drie coaches te laten draaien en koos ze voor team Natalia. Net voor de Battles sloeg het noodlot toe en brak Louise haar kaak. Ze mocht niet eten of zingen en moest noodgedwongen een punt zetten achter haar Voice-avontuur. Louise waagt nu vrijdag opnieuw haar kans en brengt ‘A Change is Gonna Come’ van Sam Cooke. “Een risky song”, beseft ze. “Het nummer begint meteen met een uithaal en die moet er pal op zitten.” Draait coach Natalia opnieuw voor haar om?

Bekijk hier de preview uit de eerste aflevering:

Deze kandidaten wagen nu vrijdag 30 september hun kans tijdens de eerste Blind Auditions:

Louise (21, uit Kluisbergen) sluit een moeilijke periode af en is klaar voor een nieuwe, muzikale uitdaging. Ze brengt ‘Lovely’ van Billie Eilish. “Dat nummer zit al 4 jaar standaard geprogrammeerd in mijn geheugen”, lacht ze.

Glen (23, uit Sint-Pauwels) heeft geen podiumervaring en doet mee omdat vrienden hem zeggen dat hij goed kan zingen. Hij stapt het podium op met het stevigere nummer ‘I Wanna Be Your Slave’ van Måneskin.

Milan (20, uit Sint-Eloois-Vijve) is de broer van Josse (18, uit Sint-Eloois-Vijve) en het lief van Fleur (20, uit Wortegem) . De drie wagen elk individueel hun kans. Josse brengt ‘Save Me’ van XXXTENTACION, Fleur koos voor ‘What You Don’t Do’ van Lianne La Havas en Milan zingt ‘No Time To Die’ van Billie Eilish.

Sophia (42, uit Mechelen) is lerares Nederlands. Als tiener zong ze in een girlsband op schoolfeesten, buurtfeesten en kwam ze ook twee keer op televisie. Toen de band stopte, stopte ook Sophia gedurende 20 jaar met zingen. Nu laat ze zichzelf gaan met ‘Nutbush City Limits’ van Tina Turner.

Néhémie (23, uit Geraardsbergen) werd ingeschreven door zijn vriendin. Hij heeft lang getwijfeld maar laat nu vrijdag van zich horen met ‘Heartbreak Anniversary’ van Giveon Mathieu. De muzikale kriebels blijken in de familie te zitten want ook zijn broer Ruben waagt nu zondag zijn kans.

Deze talenten zingen de pannen van het dak op zondag 2 oktober tijdens de tweede Blind Auditions:

Ruben (19, uit Geraardsbergen) , de broer van Néhémie, houdt van zingen en boxen. “Als ik op het podium stap, ga ik doen zoals in de boxring: buikspieren opspannen, focussen en tonen dat ik de baas kan zijn”, vertelt hij. Kan hij de stoelen doen draaien met ‘Bruises’ van Lewis Capaldi?

Amélie (17, uit Herk-de-Stad) droomt ervan om zangeres te worden en zingt momenteel in een eigen band. Voor haar auditie brengt ze ‘Good 4 U’ van Olivia Rodrigo.

Celine (20, uit Bochelt) is in The Voice van Vlaanderen terechtgekomen via haar zus. Die deed eerder auditie en was zo overweldigd toen coach Alex Callier draaide, dat ze vals begon te zingen. Celine heeft dus maar één missie: “Niet vals zingen als de coaches zouden draaien”, lacht ze. Ze brengt ‘Door De Wind’ van Miss Montreal.

Mauro (23, uit Berchem) is achtergronddanser voor verschillende artiesten. Hij wil nu graag op de voorgrond treden en elke dag op het podium staan als Mauro de zanger. Hij probeert de coaches te overtuigen met ‘There’s Nothing Holding Me Back’ van Shawn Mendes.

Lisa (27, uit Sint-Truiden) deed in seizoen 4 ook mee aan The Voice samen met haar twee beste vriendinnen. Ze belandde toen in team Natalia en schopte het tot in de Battles. Nu waagt ze alleen haar kans met ‘S.O.S. To An Angel’ van The Radios.

Ine (21, uit Berchem) is studente geneeskunde en zingt in haar vrije tijd in een koor. “In het koor heb je mensen naast je en je doet wat zij doen. Maar nu moet ik alleen zingen en daar heb ik veel stress voor”, vertelt ze. Ze doet auditie met ‘Without You’ van Charles.

Maikel (34, uit Houthalen) woonde 27 jaar in Cuba waar hij rondreisde met zijn salsaband. 7 jaar geleden kwam hij met zijn band naar België en ontmoette hij de liefde van zijn leven. Maikel waagt zijn kans met ‘537 Cuba’ van Orishas.

Rosann (21, uit Sluis) is opgegroeid op een boerderij en houdt van zingen en muziek. Als kind deed ze vaak K3 na met haar zussen. Nu zondag brengt ze ‘Altijd Wel Iemand’ van Huub van der Lubbe.

Sam (28, uit Schoten) is havenarbeider en houdt van zingen. Hij geeft het beste van zichzelf op het nummer ‘September’ van James Arthur.

Billie vs Benjamin sluit nieuwe vrijdagavond bij VTM af, meteen na The Voice van Vlaanderen

Meteen na The Voice van Vlaanderen zijn kijkers op vrijdag voortaan getuige van een bijzonder liefdesverhaal in Billie vs Benjamin. De reeks start op 30 september om 21u50 met een dubbele aflevering. VTM sluit zo voor het eerst in de geschiedenis haar vrijdagavond af met straffe fictie van eigen bodem.

Hoe verzoenbaar zijn politieke verschillen als je van elkaar houdt? In Billie vs Benjamin ontdekt de VTM-kijker de dubieuze liefdesrelatie tussen de linkse ‘trut’ Billie en de rechtse ‘lul’ Benjamin. De liefde tussen hen is groot, maar hun tegenstellingen dreigen al snel nog groter te worden. Charlotte Timmers en Ward Kerremans nemen de hoofdrollen van Billie en Benjamin voor hun rekening. Jeroen Perceval vertolkt Tommie, de beste vriend van Benjamin en Joke Emmers speelt Marie, de beste vriendin van Billie. Ook zij zijn niet op hun mondje gevallen en lijken niet in het liefdesverhaal te geloven.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be​

​Fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be​

De video kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/330452?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>