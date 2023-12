Welke keuken breekt de meeste potten bij de jury in Huis Gemaakt?

De frisse buitenlucht heeft wonderen verricht in Huis Gemaakt. Na een opknapbeurt in de tuin staan alle koppels gelijk in het klassement. De keuken en eetkamer worden nu cruciaal om een voorsprong te behalen. Aan de start van deze nieuwe fase, heeft Dina een belangrijke boodschap voor de koppels: “Het goede nieuws is dat jullie keuken volledig geïnstalleerd zal worden door vakmannen. Het slechte nieuws is dat ze overmorgen al komen dus dat de vloer moet liggen.” Een deadline in een deadline dus… Het wordt een zenuwslopende race tegen de klok: wiens keuken zal op tijd geïnstalleerd worden?

In Antwerpen is Enis helemaal in zijn nopjes. Hij is de kok in huis en de keuken wordt zijn ‘mancave’. Hij wil het visgraatmotief van de woonkamer doortrekken naar de keuken. Maar hoe ging dat nu weer, zo’n visgraat leggen? Om tijd te besparen schudt Enis het ene trucje na het andere uit zijn mouw. Maar wanneer de accentkleur voor het plafond gekozen moet worden, zijn Ana en Enis het duidelijk oneens. Enis wil een geel plafond terwijl Ana het liever sober houdt. “Ik ben bang dat het too much is”, vertelt Ana. Gelukkig komt er deskundig stijladvies van Bart en Béa.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Anouk & Martin nemen een vliegende start, maar mooie liedjes duren niet lang. Martin heeft tandpijn en die dreigt hun hele planning in de war te gooien. “Ik kan me op niets meer concentreren en het wordt met de minuut erger”, vertelt Martin. Toch wil hij volharden. “Dina heeft ons een deadline gegeven, we kunnen niet verder zonder keuken.” Bovendien nemen ze dit keer enkel genoegen met een perfect gelegde vloer. “De jury gaat foutjes niet meer door de vingers zien in deze fase. We willen eerst in de ranking komen te staan”, klinkt het bij Anouk.

Wanneer Bavo & Kayleigh willen starten aan de keuken, ontdekken ze dat de muren van de nieuwe achterbouw nog vochtig zijn. En niet een klein beetje… “Zie je het al gebeuren dat je frigo naar voren valt omdat de muur loskomt?” En ook Cerina maakt zich zorgen: “Dit is echt niet oké, het is hier kletsnat. Tegen zo’n natte muur kan je geen gipsplaten zetten.” Ze moeten gedwongen wachten en beginnen dan maar met de eetkamer. Wanneer Kayleigh wil schilderen, zaait de kleur van hun verf lichte paniek…

