Welke BV is familie van Frances Lefebure en spreekt Dina Tersago écht niet graag voor grote groepen?

DNA verklapt iemands diepste geheimen en is een schatkamer vol mysteries over het innerlijk, uiterlijk, het verleden en de toekomst. Vanaf morgen, donderdag 27 oktober om 20u35, graven Lieven Scheire en Frances Lefebure elke week in de wondere wereld van de genen in Ons DNA. Met een mix aan interessante weetjes, spannende zoektochten naar nooit gevonden familieleden en boeiende experimenten bij bekend en onbekend Vlaanderen tot gevolg. Beginnen doen Lieven en Frances bij het begin: hun eigen DNA. Ze laten zichzelf volledig binnenstebuiten keren en komen meteen iets erg verrassends te weten. Zo blijkt Frances familie te zijn van een andere bekende Vlaming. Maar van wie?

Elke week is er ook een Bekende Vlaming te gast die zijn DNA afstaat aan Lieven en Frances. Het eerste proefkonijn van dienst: Dina Tersago. In het DNA van Dina staat te lezen dat ze niet graag spreekt voor een grote groep. Maar kloppen die genetische voorspellingen ook echt? Om dat uit te zoeken, trekken Frances en Dina naar de kermis. En daar wordt Dina niet gespaard… Ze moet voor even de job van een kermisuitbater van de paardenrace overnemen. “Oh nee! Ik haat het nu al”, klinkt het bij Dina. En wat gebeurt er met Dina wanneer ze een ritje maakt in één van de rollercoasters?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Elke week spreekt Frances af met iemand die tevergeefs op zoek is naar familie. Deze week maakt ze kennis met Luc (55 jaar uit Oosthoven), die op zoek is naar zijn biologische ouders. Hij kwam op zijn 12de te weten dat hij een adoptiekind is: “Onze tuin stond vol met kriekenbomen en ik mocht van mijn vader pas gaan spelen als ik eerst één emmer krieken zou plukken. Ik vond dat niet leuk en ik riep: jullie zijn mijn ouders niet en ik mag nooit gaan spelen. Ze waren toen heel hard verschoten en plots haalden ze de map met adoptiepapieren boven. Zonder dat ik het wist, sprak ik dus de waarheid.” Vindt Luc zijn biologische familieleden terug aan de hand van zijn DNA?

