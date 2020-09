Welke bijzondere mensen schuilen er achter de bijzondere nummerplaten ‘GOD’, ‘PI 314’ en ‘SEX 069’?

In België rijden bijna 40.000 bestuurders met een unieke, gepersonaliseerde nummerplaat rond. Op autostrades, in parkings, op landweggetjes en kruispunten: ze springen meteen in het oog. Maar wie zijn de bijzondere mensen achter deze bijzondere nummerplaten? Wat drijft hen om hun plaat te personaliseren? Creativiteit, ijdelheid of nog iets anders? Dat komen de kijkers te weten in de gloednieuwe realityreeks Vanity Plates bij VTM 2.

De trotse eigenaars van de nummerplaten GOD, POWERFUL, PI 314, M-MCFLY en ONS JUL komen morgen, donderdag 3 september om 20.35, aan bod in de eerste aflevering van Vanity Plates bij VTM 2. Wie de aflevering gemist heeft, krijgt een herkansing op VTM GO of op zondag 6 september om 21.00 bij VTM 2.

Tom - GOD: “Wie zichzelf God durft te voelen, zal veel gelukkiger worden”

De aftrap van Vanity Plates wordt gegeven door niemand minder dan GOD. GOD is de nummerplaat van psychiater Tom uit Beernem, die hij kreeg van zijn vrouw. Tom is gespecialiseerd in angsttherapie en het woord GOD staat daarbij cruciaal. “Mensen hebben het zo moeilijk om in zichzelf te geloven en zichzelf mooi te vinden. En daarom heb ik het Godconcept ontwikkeld. Geloof in jezelf, durf ijdel te zijn, durf jezelf god te voelen. Dat is de sleutel tot geluk.”

Met zijn gepersonaliseerde nummerplaat verspreidt Tom die filosofie overal waar hij komt. “Ik krijg de meest uiteenlopende reacties. Sommige mensen denken dat ze hallucineren, anderen steken hun duim op of barsten in lachen uit. Maar er is altijd reactie. Ik noem het positieve vanity. Wie zichzelf God durft te voelen, zal veel gelukkiger worden.”

Dirk - PI 314: “Ik geef toe dat ik soms 3,14 keer rond een rond punt rijd”

Dirk uit Oostende is professor wiskunde aan de KU Leuven. Hij heeft een ongekende fascinatie voor het getal pi. Niet alleen de nummerplaat van zijn Kia ‘Pi’canto moest eraan geloven, ook zijn bankkaart is gepersonaliseerd met de pi-cijfers. Kortom: overal waar Dirk komt, pi zit altijd in zijn hoofd. “In de supermarkt ga ik bewust op zoek naar artikelen die exact 3,14 euro kosten. En als ik er één vind, kan mijn geluk niet op. Ook tijdens het autorijden is pi bij me: ik geef toe dat ik soms 3,14 keer rond een rondpunt rijd.”

Sarah - POWERFUL: “Ik hou van snelheid, ik hou van kracht”

Bewakingsagente Sarah uit Brecht is zot van kracht en snelheid. Een auto moet voor haar vooral power hebben. En die heeft haar BMW: onder de motorkap zitten maar liefst 285 PK. “Mijn auto is begrensd tot 250 kilometer per uur, maar hij blijft trekken, hij blijft gaan. Zalig gewoon. Iedereen die mij kent, is het er over eens: Sarah is een zot in de auto.” Haar keuze voor de nummerplaat POWERFUL was dan ook snel gemaakt.

Hamdi - M-MCFLY: “De DeLorean is nog altijd mijn droomwagen”

Garagehouder Hamdi uit Waregem was als kind volledig in de ban van Marty McFly, het bekende personage uit de film ‘Back to the Future’. En vooral ook van de auto waarmee McFly zich verplaatste: een iconische DeLorean. Vandaag heeft hij zelf zo’n DeLorean en de toepasselijke nummerplaat M-MCFLY. “Voor mij is dit nog altijd mijn droomwagen. Elke eigenaar van een DeLorean is fan van de film. Ik denk niet dat er eigenaars zijn die de wagen hebben omdat het een DeLorean is.”

Sarah - ONS JUL: “Julie was en is mijn alles, die ze veel te vroeg hebben afgepakt”

Sarah uit Berendrecht verloor zes jaar geleden haar dochtertje Julie na een moedige strijd tegen een hersentumor. Ze koestert de herinnering aan Julie nog elke dag: “Ze was mijn wereldje en is dat nog steeds.” De nummerplaat ONS JUL, die Sarah kreeg van haar mama, is een eerbetoon aan haar dochter.

Bekijk hier de eerste beelden van Vanity Plates:

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/165239?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>