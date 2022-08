Welke B&B-uitbaters vinden een lief? De liefdesknopen worden doorgehakt in ‘B&B Zoekt Lief’

De week van de waarheid is aangebroken in ‘B&B Zoekt Lief. Van maandag 8 augustus tot en met donderdag 11 augustus bij VTM 2, moeten de B&B-uitbaters hun hart volgen en liefdesknopen doorhakken. Wie vindt de grote liefde en wie blijft alleen achter in zijn of haar B&B? Vonken worden vuur, vlinders fladderen in het rond én er worden smoorverliefde koppels gevormd. Maar er worden ook harten gebroken, tranen gelaten en heel wat koffers gepakt.

In de B&B van Dirk trappelden zijn vrijgezellen de laatste tijd van ongeduld. Dirk hield de lippen wekenlang stijf op elkaar en hield zijn gevoelens voor zich. Maar het geduld van één lucky lady wordt beloond...

B&B-uitbater Marc kan zijn gevoelens niet meer onder stoelen of banken steken en verklaart de liefde aan één van zijn vrijgezellen. Dat breekt het hart van een andere kandidate, die al droomde van een leven aan zijn zijde.

B&B-uitbaatster Kaylee zit dan weer met grote twijfels. Het klikt met de twee overgebleven vrijgezellen en het valt haar moeilijk een keuze te maken. Wie doet haar hart het snelst kloppen? De sympathieke Sander of bad boy Gillian?

Wie wordt de nieuwe kasteelheer van Isabel? Met een romantische date onderneemt Ivor de ultieme poging om zijn verblijf in het kasteel én in het hart van Isabel te verzekeren. Maar ook Maurice heeft in zijn hoofd alvast zijn hebben en houden richting Frankrijk gepakt.

Bekijk de preview hier:

Terwijl Daphne haar zinnen al volledig op B&B-uitbater Arno én op een leven in Marokko heeft gezet, weet Phaedra hem met een laatste charmeoffensief te overdonderen.

In de B&B van Nicolas tasten vrijgezellen Kelly en Anske volledig in het duister. Ze raken maar moeilijk binnen in het hart van de B&B-uitbater, dat eerder door Shana gebroken werd. Kruipt Nicolas na een date met Anke toch terug uit zijn schulp of blijft hij alleen achter in zijn B&B?

