Welke 5 talenten overleven de halve finale van The Voice van Vlaanderen?

The Voice van Vlaanderen nadert stilaan haar ontknoping. Morgen, vrijdag 16 december om 20u45, staan Johan, Rosann, Wesley, Néhémie, Evert, Yente en Louise in de halve finale. Daarin wordt de lat opnieuw een flink stuk hoger gelegd en moeten de kandidaten zich vastbijten in 2 verschillende nummers: één solo-optreden en één groepsduet met hun coach. De 7 halve finalisten gooien alles in de strijd voor de stem van de kijkers, die allesbepalend wordt. Over de teams heen stemmen zij hun 5 favoriete finalisten immers naar de allerlaatste liveshow. Wie mag op vrijdag 23 december nog een laatste keer het podium op in de AED studio’s in Lint?

Afsluiten doet The Voice van Vlaanderen vrijdag met Tom Grennan en zijn nummer All These Nights.

Met deze nummers hopen de 7 Voices een plekje in de finale te veroveren:

TEAM JAN

Wesley (19, uit Stavele): Stand By Me van Ben E. King. Duet met coach: Wild Thing van Van Halen.

TEAM LAURA

Néhémie (23, uit Geraardsbergen): Say My Name van Berre. Duet met coach: Cuff It van Beyoncé.

TEAM KOEN

Rosann (21, uit Sluis): Porselein van Yasmine in de versie van #LikeMe. Duet met coach: Somewhere Only We Know van Keane.

Johan (38, uit Leopoldsburg): Angels Like You van Miley Cyrus. Duet met coach: You’re A Friend Of Mine van Clarence Clemons.

TEAM MATHIEU

Evert (29, uit Kalmthout): If I Ain’t Got You van Alicia Keys. Duet met coach: Kronenburg Park van Frank Boeijen.

Yente (18, uit Erembodegem): Strange van Celeste. Duet met coach: Watermelon Sugar van Harry Styles.

TEAM NATALIA

Louise (24, uit Affligem): Crazy van Aerosmith. Duet met coach: There Must Be An Angel van Eurythmics.

