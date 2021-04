Welke 3 koppels mogen hun huis verder afwerken en voor wie stopt het avontuur? Dat verdict valt in aflevering 5 van Huis Gemaakt op woensdag 7 april om 20.40 bij VTM. 6 koppels leveren daarin een volledig afgewerkte slaapkamer af, maar slechts 3 van hen zullen ook aan de volgende ruimte in ‘hun’ huis mogen starten. De andere koppels zien hun droom wegsmelten als sneeuw voor de zon. Iedereen zet alles op alles om de strakke deadline te halen en het verdict van juryleden Gert Voorjans en Cerina Marchetta is hard.

De koppels toveren in Kortrijk, Lokeren en Laakdal alvast een spectaculaire ‘voor en na’ uit hun mouw. De bouwvallige ruimtes zijn in amper 7 dagen tijd omgevormd tot eigentijdse slaapkamers die door de jury aan een grondige inspectie worden onderworpen. “Voor ons voelt het echt al aan als óns huis”, klinkt het bij Ruben in Lokeren. “Behalve die ene rare kamer dan (lacht)”. Die “rare kamer” is het paradepaardje van Pieter & Anaïs, die de jury in hun slaapkamer op safari lijken mee te nemen. Inclusief een muur in gebrand hout, die Cerina zwarte handen oplevert. De jury staat in Lokeren voor een hartverscheurende deliberatie: “Jullie zijn echt aan elkaar gewaagd”.

In Laakdal zit er voor Emiel & Davina niets anders op dan het nachtje door te doen. Drie uur voor de deadline vloekt Emiel zich te pletter wanneer er een groot probleem optreedt met zijn zelfgemaakte deur. In de naburige kamer volgen Amber & Kenny een opvallend strakke planning. Deur ophangen, check. Gordijnen ophangen, check. Decoreren, check. Grondig poetsen, check. Beide koppels willen koste wat het kost winnen, maar slagen ze erin om hun slaapkamer op tijd op te leveren?

Harry & Jerina werken in Kortrijk enthousiast en goed op schema verder aan hun kinderkamer. Jerina wil met LED-verlichting onder het bed voor een extra touch zorgen. “Zo kunnen er nooit monsters onder kruipen”, klinkt het. Femke & Tobias willen een volledige kastenmuur in de slaapkamer en die zorgt voor extra stress. Een ongelukje is dan nooit ver weg… Wanneer de jury langskomt, is het kritische oordeel van interieurarchitect Gert voor één van de koppels niet mals. “Het spiegeltje aan de muur is echt zielig. Dat je op pad moet gaan voor een nageltje hiervoor… Ik kan niet geloven dat de muur hiermee bekleed is.” Welk koppel mag het huis in Kortrijk verder afwerken?

GERT VOORJANS KIJKT BINNEN IN HET INTERIEUR VAN EEN BEKENDE VLAMING IN ‘HUIS GESMAAKT MET GERT VOORJANS’ OP VTM GO

Wie na Huis Gemaakt helemaal warm loopt voor alles wat met interieurvormgeving te maken heeft en altijd al eens heeft willen binnenkijken in de interieurs van bekende Vlamingen, zit goed bij VTM GO. In de exclusieve reeks ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ gaat interieurarchitect Gert Voorjans elke week op bezoek bij bekende Vlamingen en neemt hij onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? Deze week zet een nieuw bekend gezicht de deuren van zijn of haar crib met plezier open. De kijkers kunnen samen met Gert raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming. ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ is elke woensdag na de aflevering van Huis Gemaakt te zien op VTM GO.