Welke 3 bekende Vlamingen krijgen een tik op de schouder van Staf Coppens en worden… De Verraders?

Nu zondag 17 september worden 20 bekende Vlamingen meegezogen in een kluwen van verraad. In een mysterieus kasteel in Frankrijk duidt Staf Coppens 3 verraders aan die zo lang mogelijk onder de radar moeten blijven. Samen met de 17 bondgenoten spelen ze een spel vol leugens, manipulatie en verdachtmakingen. De verraders komen elke nacht samen in de torenkamer om de bondgenoten één voor één te vermoorden. Aan de bondgenoten om de verraders uit de groep te halen en te verbannen uit het kasteel, voor ze zelf worden vermoord. Lukt het de bondgenoten om alle verraders te ontmaskeren, voordat ze worden uitgemoord?

De deelnemers die zich dit seizoen aan het psychologische spel wagen zijn voetbalanaliste Imke Courtois, interieurarchitect Bart Appeltans, influencer Sarah Puttemans, zangeres Liliane Saint-Pierre, presentatrice en model Véronique De Kock, Channel Zero-zanger Franky De Smet-Van Damme, ex-Miss België Celine Van Ouytsel, professor Endocrinologie Guy T’Sjoen, acteur Bert Haelvoet, kok Jelle Beeckman, pokerspeelster Charlotte Van Brabander, burgemeester Walter De Donder, zangeres Klaasje Meijer, actrice Martine Jonckheere, televisiegezicht Nora Gharib, ex-turnster Aagje Vanwalleghem, influencer Elodie Gabias, televisiegezicht Andy Peelman, ex-atleet Hans Van Alphen en politicoloog Hendrik Vos. In wie van hen schuilt een verrader?

In wie van hen schuilt een verrader? Dat wil ook host Staf Coppens weten. Vóór het grote moment suprème neemt hij alle deelnemers apart om na te gaan in wie er een donker kantje schuilt. "Ja, ik zou een verrader willen zijn”, zegt Andy rechttoe rechtaan. “Of ik dat ga kunnen? Ja. Of ik daar moeite mee heb? Nee”, klinkt het resoluut bij Liliane. “Ik kan wel een verrader zijn”, vult Aagje aan. “Ik hou echt van uitdagingen”, reageert Nora. “Eerlijk gezegd: mij prikkelt dat wel”, vult Hans aan. “Als je me nu zegt: je moet het doen, dan spring ik”, aldus Walter.

Bekijk de preview hier:

Wie de verraders in de groep zijn, blijft voor de bondgenoten een groot mysterie. Maar niet voor kijkend Vlaanderen. Zij zijn in de eerste aflevering de exclusieve getuigen van de ronde tafel, waarbij 3 bekende Vlamingen van Staf Coppens een tik op de schouder krijgen. Een tik die hen meteen bombardeert tot verraders in het spel. Aan de ronde tafel schiet de hartslag van de deelnemers de lucht in en worden de kaarten geschud. Maar voor het spel echt losbarst worden de deelnemers al een eerste keer door Staf op de proef gesteld. Nog voor hun vertrek naar Frankrijk maken ze kennis met elkaar en moeten ze hun blufskills en beste pokerface bovenhalen. Wie wordt vanaf de eerste seconde meegezogen in het spel? Wie kan instant bluffen? En wie valt door de mand?

Vincent Fierens gooit samen met Staf Coppens, Kürt Rogiers en Astrid Coppens alle intriges op tafel in aflevering 1 van De Verraders: De Ronde Tafel

In De Verraders: De Ronde Tafel gaat host Vincent Fierens elke zondag om 21u25 dieper in op de aflevering van De Verraders. Samen met een bekende fan van het programma en een ex-speler bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Nu zondag schuift Staf Coppens mee aan tafel. Hij doet uit de doeken hoe het er achter de schermen aan toeging en gooit enkele geheimen op tafel. Vincent ontvangt ook superfan Kürt Rogiers, die zelf heel graag wil deelnemen, maar er tegelijk ook bang voor is. Bij ex-speler Astrid Coppens polst Vincent tenslotte naar haar visie op het huidige seizoen én hij krijgt ook een eerste verrader over de vloer...

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in Het Uur Van De Waarheid op VTM GO

Waar De Verraders stopt, gaat Het Uur Van De Waarheid door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. Het Uur Van De Waarheid is vanaf zondag 17 september elke week om 21u25 te zien op VTM GO.

