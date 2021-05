Welk koppel wint een eigen droomhuis in de grote finale van Huis Gemaakt?

Negen koppels begonnen zeven maanden geleden aan de grootste verbouwing van hun leven. Stuk voor stuk jonge koppels, voor wie een eigen huis kopen financieel alsmaar moeilijker wordt. In Huis Gemaakt bliezen ze drie vervallen panden in Lokeren, Kortrijk en Laakdal nieuw leven in. Drie koppels staan op woensdag 26 mei in de grote finale: Antje & Ruben, Harry & Jerina en Amber & Kenny. Eén van hen sleept daar een onwaarschijnlijke hoofdprijs in de wacht: de sleutels van hun eigen verbouwd droomhuis. “Dit is spannender dan tien eurovisiesongfestivals samen”, weet Dina Tersago. “Het meest waanzinnige cadeau dat ik ooit heb weggegeven!”

Welk koppel hoeft nooit nog een huis af te betalen en krijgt het zomaar eventjes cadeau? Over die vraag beslissen 50 kijkers, 25 makelaars en juryleden Gert Voorjans en Cerina Marchetta. Zij bezochten alle panden en delen in de grote finale hun ongezouten mening. Zowel de kijkers als de makelaars beoordelen de panden - al dan niet met een professioneel oog - op creativiteit, afwerking en eigenheid. Maar vóór de punten van de jury worden uitgedeeld, is het voor iedereen tijd om persoonlijke spullen in te pakken en - misschien wel voorgoed - afscheid te nemen van ‘hun’ huis.

“We zijn hier binnengekomen zonder enig idee waaraan we begonnen”, blikken Harry & Jerina terug. “We hadden nog nooit verbouwd en hebben het toch onderschat. We wilden een huis waarin onze ziel ligt en dit voelt echt als óns huis. Het is de grootste prijs ever, het zet je leven op z’n kop.” Dat beseffen ook Kenny & Amber: “Dit zou beter zijn dan de lotto winnen. Een huis dat je nooit nog moet afbetalen en dat je volledig zelf hebt verbouwd. We zijn bijzonder fier. Als je ziet hoe het hier zeven maanden geleden was, dat is een wereld van verschil.” Ook Antje & Ruben blikken trots terug: “Ik weet nog toen we binnenkwamen en dachten: oh my god, hier is zoveel werk. Maar we vonden het toen een mooi huis en vinden het nog altijd een mooi huis. We zijn zeker van de keuzes die we gemaakt hebben.”

Voor de grote apotheose verzamelen de koppels, samen met Dina Tersago en juryleden Gert en Cerina. Daar krijgen ze na een zenuwslopende finale eindelijk de punten van de makelaars, de kijkers en de jury te horen en wordt bekendgemaakt wie de grote winnaar wordt van Huis Gemaakt. Wie neemt definitief zijn intrek in het huis in Lokeren, Kortrijk of Laakdal?