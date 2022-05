Welk jong zangtalent pakt de hoofdprijs in The Voice Kids?

Songs die recht in het hart raken, performances van de bovenste plank en tonnen jong vocaal geweld. Nu vrijdag komt The Voice Kids tot een climax tijdens dé grote finale. Coaches Laura Tesoro, Duncan Laurence, K3 en Metejoor hebben ieder nog 2 talenten over maar er kan er maar één de titel van The Voice Kids 2022 in de wacht slepen. Wordt het Jinthe of Marie-Émilie uit team Metejoor? Anne of Sien uit team K3? JAP of Gloria uit team Laura? Of Karista of Lina uit team Duncan? Wie wint en gaat naar huis met een studiebeurs van 10.000 euro en de kans om een eigen single op te nemen?

De finale wordt vrijdag feestelijk geopend door alle 8 finalisten met ‘That’s What I Really Want’ van Lil Nas X. Nadien brengen ze elk één nieuw solonummer waarmee ze hun coach moeten overtuigen om hen mee te nemen als ‘topfinalist’ naar de eindmeet. Deze 4 talenten brengen nog een laatste finalelied om de onpartijdige, virtuele publieksjury te overtuigen. Zij kiezen dé ultieme winnaar van The Voice Kids 2022. Tijdens de finale duikt ook CAMILLE op met haar single ‘Hou Vol/ Lift U Up’ uit Liefde voor Muziek.

Dat er alleen maar toppers in deze finale zitten, beamen ook de coaches. “Jinthe is de verrassing van dit seizoen. Ik ben als enige voor haar gedraaid, wat ik nog altijd niet snap. En ook Marie-Émilie had mijn hart meteen veroverd”, vertelt Metejoor. De dames van K3 zijn vereerd dat ze Anne en Sien in hun team hebben: “Anne is geboren om op een podium te staan. En Sien is gevoelig en lief maar als ze begint te zingen komt er iets uit dat niemand verwacht!” JAP uit team Laura is dan weer de enige jongen en allereerste rapper ooit in de finale . “Hij ademt hiphop, hij is het gewoon!”, vertelt Laura. Ook Gloria raakt haar keer op keer: “Gloria heeft zoveel eigenheid. Ze hoort echt thuis in mijn team.” Tot slot is ook Duncan een trotse coach: “Lina heeft nummers van Whitney Houston, Ariana Grande en Tina Turner gebracht. Zij behoren tot de grootste stemmen op aarde en Lina is er daar één van. En Karista staat met zoveel attitude en gemak op het podium. Ze pakt iedereen in.”

Bekijk hier de trailer van de aflevering:

Met deze nummers knallen de finalisten van The Voice Kids nog een laatste keer dit seizoen:

TEAM METEJOOR

Jinthe (12, Melsele): Good 4 U van Olivia Rodrigo

Marie-Émilie (12, Genval): At Last van Etta James

TEAM K3

Anne (14, Maasmechelen): Miss You van Jeremie

Sien (14, Geel): Bottom Of The River van Delta Rae

TEAM LAURA

JAP (12, Gent): Love Nwantiti van CKay

Gloria (14, Berchem): I’m Tired van Labrinth & Zendaya

TEAM DUNCAN

Lina (13, Linter): Mamma Knows Best van Jessie J

Karista (14, Deurne): Glory van Common and John Legend

