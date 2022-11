Welk effect hebben liters koffie op Lieven Scheire en Gloria Monserez in Ons DNA?

Vorige week werden meer dan 710.000 kijkers* (36.1%) meegenomen in de wondere wereld van de genetica in Ons DNA. Nu donderdag 3 november om 20u35 komt Frances meer te weten over het knippen en plakken in DNA, over geiten die naast melk ook spinnendraad produceren en gaat ze via het DNA van Yannis op zoek naar zijn biologische ouders. Lieven duikt dan weer in het DNA van jong geweld Gloria Monserez. Daarin heeft hij een aantal unieke dingen ontdekt die hij graag eigenhandig wil uittesten. In zijn experiment speelt één vloeistof alvast een heel belangrijke rol: koffie. Liters koffie.

“Sommige mensen kunnen gigantisch veel koffie drinken en slapen als een roos, anderen liggen er heel de nacht van wakker. De manier waarop het lichaam cafeïne afbreekt is genetisch bepaald’, vertelt Lieven. “In het DNA van Gloria staat te lezen dat cafeïne een positieve invloed zou hebben op haar sportprestaties.” Tijd voor de test! Lieven neemt Gloria mee naar het zwembad voor een sportief uitje. Daar moeten ze allebei zo snel mogelijk twee lengtes zwemmen. Vervolgens gieten ze zichzelf vol met koffie om nadien dezelfde test opnieuw te doen. “Ik ben wat licht in mijn hoofd”, lacht Lieven na zijn cafeïneshot. Krijgen hun sportprestaties een boost na al die liters koffie of niet? En hoe komt dat nu precies?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Frances gaat langs bij Stefanie, die geboren is met de genetische aandoening osteogenesis imperfecta. “Ik heb een defect in een stof die zich bevindt in mijn botten, waardoor ik heel gemakkelijk iets breek. Als kind zat ik meer in het gips dan eruit. Ik denk dat ik in heel mijn leven wel meer dan 70 keer iets gebroken heb”, vertelt Stefanie. Frances neemt Stefanie mee naar het UZ in Gent waar ze dr. Coucke ontmoeten, professor in de genetica. Hij doet samen met zijn team baanbrekend onderzoek naar genetische aandoeningen en dat doen ze met behulp van zebravisjes. “De mens deelt voor 70% zijn genen met die van een vis. We kunnen knippen en plakken in het DNA van de zebravis en zo onderzoek doen naar genetische aandoeningen”, vertelt professor Coucke. Hoe gaan de onderzoekers precies te werk? Hoe zien de zebravisjes met osteogenesis imperfecta eruit? En wat kunnen we hieruit leren?

Niet voor publicatie:

* Absolute cijfers van donderdag op basis van live kijken + uitgesteld + herhaling. Marktaandeel bij VVA 18-54.

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be​.

​​​Fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be.

​De video kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/337728?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>