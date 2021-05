Welk duo wint de finale van LEGO Masters 2021 na een opdracht van 28 uur?

Op zaterdag 8 mei om 20.30 is het bij VTM D-day voor de drie resterende bouwteams in de allesbeslissende finale van LEGO Masters. Gemiddeld keken zo’n 602.000 fans naar het programma, goed voor een marktaandeel van 36% op (VVA 18-54, live+uitgesteld). Negen weken geleden startten vier Vlaamse en vier Nederlandse duo’s aan de wedstrijd en na 144 uur bouwen, blijven de beste drie teams van de Lage Landen over. Thomas en Roy (Lommel): “We zijn heel trots dat we de finale mogen spelen. We hadden niet durven dromen dat we zo ver zouden komen. Het is een feestelijke dag, nu de winst nog en dan is het feestje compleet!”. Jan (Wijtschate) en Julien (Gent): “Het voelt vreemd om in de finale te staan maar het is echt wel top!”. Bibi (Voorhout, NL) en Marcel (Dongen, NL): “Het is écht fantastisch dat we erbij zijn!”. Wie gaat met de hoofdprijs naar huis en wordt LEGO Masters 2021?

Bekijk hier de trailer:

Kürt Rogiers geeft de allerlaatste opdracht: “De opdracht van vandaag is dat er geen opdracht is: jullie mogen bouwen wát jullie willen, jullie krijgen carte blanche, geen kaders, geen grenzen. Maar laat dat misschien wel de moeilijkheid zijn…”. De kandidaten krijgen maar liefst 28 uur de tijd om hun meest indrukwekkende bouwwerk te maken en laten hun onbegrensde fantasie de vrije loop. Jan en Julien gaan voor een gigantisch kasteel op een rots met een boerendorp, Roy en Thomas hebben een skidorp in gedachten, gebouwd op een slapende reus, en Bibi en Marcel fantaseren over een afgeleide van Hollywood: de ‘Brickwood Studio Tour’.

Voor de eindbeslissing wordt Brickmaster Jonathan Bennink bijgestaan door de belangrijkste designer van LEGO ter wereld en de eerste Brickmaster ooit: Matthew Ashton, vice president of LEGO Design. Er staat veel op het spel en de inzet is groot: de eer, de legendarische trofee, 25.000 euro en een 4-daagse trip naar LEGOLAND® in Denemarken.

De finale wordt een heuse uitputtingsslag: na 14 uur non-stop bouwen, zit de eerste bouwdag erop. Bij de start van de tweede bouwdag en alvorens de laatste 14 uur van start gaan, krijgen de finalisten nog kostbare feedback van Matthew Ashton. Goed bedoeld uiteraard, maar dit zorgt wel voor extra druk en spanning bij de bouwers, niet in het minst bij Roy en Thomas.

Bekijk hier de preview:

Kunnen de zes bouwers nog helder nadenken en functioneren? Kunnen een massage in de zen-room en een blitzbezoek van enkele geliefden in de studio soelaas brengen? De spanning is te snijden en na 28 uur intensief bouwen, klinkt de allerlaatste “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… handjes los!” van dit seizoen. Welk duo wint deze laatste strijd en wordt LEGO Masters 2021?

De afleveringen van LEGO Masters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

LEGO® Masters is een VTM/RTLNl coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.