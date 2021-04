Welk duo valt vlak voor de finale af in LEGO Masters?

Op zaterdag 1 mei om 20.30 bij VTM strijden de vier beste bouwteams verder in de halve finale van LEGO Masters en valt er op het einde van de aflevering nog 1 duo af. De kandidaten die opdracht 1 winnen, krijgen een belangrijk voordeel voor opdracht 2, de eliminatie-opdracht. Er staat dus heel wat op het spel deze week. Een toren van 2,5 meter hoog valt door een ‘onhandigheidje’ van presentator Ruben Nicolai compleet stuk in de studio. “Natuurlijk deed ik dit niet per ongeluk, ik ben niet compleet achterlijk. Met deze klap is opdracht 1 officieel begonnen. Want de eerste opdracht heet ‘crash en graai’.”

Het goede nieuws is: de kandidaten mogen bouwen wat ze willen. Het minder goede nieuws is: de brickshop blijft dicht. De duo’s mogen enkel de 35.000 steentjes gebruiken die verspreid op de werkvloer liggen en krijgen slechts drie minuten de tijd om zoveel mogelijk steentjes te graaien. “Ik begin gewoon een beetje te zwemmen in die berg, kijken wat ik tegenkom en misschien gaat er dan wel een lampje branden”, luidt het bij Thomas die oorspronkelijk wat inspiratie mist. Uiteindelijk beslissen hij en Roy een luxe jacht te bouwen, Jan en Julien gaan voor ‘een eenzame boom op een onbekende planeet’. Na 4 uur bouwen, beslist Brickmaster welk duo deze eerste opdracht wint.

Kürt Rogiers kondigt vervolgens opdracht 2 aan: “Dit is - by far - de moeilijkste opdracht van dit seizoen.” Er werd een hele stad gebouwd maar er zijn vier plekken leeg met als thema’s: industrie, openbare ruimte, wonen en kantoor. De kandidaten moeten er leven in brengen én er moet een verschillend verhaal te zien zijn bij dag en nacht. De winnaar van opdracht 1 mag zijn stadsdeel kiezen en zelf beslissen welk thema de drie andere teams krijgen. De bouwers krijgen voor deze cruciale opdracht 12 uur de tijd. Jan en Julien maken een bruiloft bij een gemeentehuis, Roy en Thomas bouwen een boekhoudkantoor.

Voor de beoordeling bij deze belangrijke halve finale wordt Brickmaster Jonathan Bennink bijgestaan door Benedikte Stamp, Senior Design Manager bij LEGO. Zij heeft eveneens de creatieve leiding over het LEGO Disney-team. Welk duo valt af en haalt dus nipt de finale van volgende week niet? De spanning stijgt...

De afleveringen van LEGO Masters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

LEGO® Masters is een VTM/RTLNl coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.