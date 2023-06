“We made it!”: Laura Tesoro, Dirk Van Tichelt en Davy Parmentier halen de eindstreep van de loodzware opleiding Special Forces

Laura Tesoro.

​Dirk Van Tichelt.

​Davy Parmentier.

Nadat eerder Francesco Planckaert, Georges-Louis Bouchez, Nick Bril, Hannelore Simoens, Francisco Schuster, Ann Wauters en Steven Laureys werden weggestuurd of zelf uit de training stapten, haalden deze 3 klasbakken zonet de eindmeet van de opleiding Special Forces: Wie Durft Wint. Koen Wauters werd op de valreep weggestuurd door de operators.

Alle drie volbrachten ze de training maar Davy Parmentier kreeg te horen dat hij de meeste kwaliteiten heeft om in een echt Special Forces team te kunnen opereren. Chef Blom licht toe: “Davy, Laura en Dirk hebben dat alle drie top gedaan. Het is een lange, zware week geweest. Zoals ik in het begin heb gezegd: motivatie en mentale veerkracht waren de sleutels tot succes en dat hebben zij hier bewezen. Enorm veel respect dat zij zo veel lef, kracht, focus, volharding en teamgeest hebben getoond deze voorbije week. Ze hebben zich alle drie gesmeten, hebben goed onze adviezen en orders opgevolgd. Respect dat zij alle drie deze eindmeet hebben gehaald. Davy zou goed in een SF-team kunnen opereren. Daar waar Laura vooral de mentale kracht en focus heeft, en Dirk vooral uitblinkt op fysiek gebied, combineert Davy kracht, durf en is hij ook cognitief erg sterk. En dat heb je nodig als SF’er.”

Koen Wauters - duidelijk volledig kapot - werd aan de vooravond van de finale weggestuurd door de operators, omdat hij door de fysieke uitputting niet goed genoeg meer was in zijn cognitieve taken, zo werd duidelijk tijdens de beslissende leveltest. “Maar alle respect, van ons allemaal. Wat jij hebt gepresteerd was ongelooflijk straf, chapeau. We hebben jonge gasten gezien die bij ons de selectie kwamen doen, die jouw mentale kracht niet hebben”, klonk het bij de instructeurs.

Koen Wauters na zijn exit: “Ik kan mij neerleggen bij de beslissing van de instructeurs en ik ben blij dat zij die beslissing genomen hebben. Het is niet plezant om zelf te moeten zeggen “Hier is mijn nummer, ik geef op”. Dat zit niet zo in mijn systeem. Maar ik moet eerlijk zeggen: ik ben stikkapot, alle energie is eruit, dus ik heb er vrede mee.”

Bekijk hier de exit van Koen Wauters:

Zowel Laura Tesoro, Dirk Van Tichelt als Davy Parmentier verschenen op de laatste dag aan de start van de eindmissie, en alle drie slaagden ze erin in om binnen de tijd de helikopter te halen die hen zou evacueren. Voor Davy werd het enorm nipt, want hij vertrouwde een onderdeel van de eindmissie niet en miste daardoor zijn transport op een pick-up point. De laatste 10 kilometer door de woestijn moest hij dus tegen de tijd te voet afleggen, maar die finale krachtinspanning was er niet te veel aan.

Het drietal was extatisch bij de pick-up door de helikopter: “We made it!!”, klonk het luidkeels, doch schor.

Bekijk hier het fragment waarin Laura Tesoro, Dirk Van Tichelt en Davy Parmentier de eindmeet halen:

Davy Parmentier: “Dit was echt een levenservaring! Het zwaarste ooit, maar tegelijk ook het mooiste. Zonder de fysieke kracht van Dirk en de mentale steun van Laura zou ik nooit het einde van de opleiding hebben gehaald. Hulde aan hen en alle andere rekruten. Samen vormden we het sterkste team ever. Ongelooflijk hoe snel je nieuwe mensen gaat vertrouwen en vertrouwde mensen op een nieuwe manier leert kennen. Ik ben blij dat ons avontuur erop zit - ik ben echt op - maar tegelijk is het ook jammer. Ik ga de Special Forces oprecht missen. Het was hard elke keer afscheid te móeten nemen, zonder afscheid te mógen nemen. Tot slot: shout out naar onze chefs. Hun visie, doorzettingsvermogen en kracht is echt iets om jaloers op te zijn. Het werkt verslavend."

Laura Tesoro: “Het was een rollercoaster van emoties, het was super, super heftig. Maar het was ook een mega eye opener en ik ben gewoon heel hard onder de indruk van wat je allemaal kan met de juiste mindset. Ik ben echt geschrokken van mezelf. Deze week ga ik voor de rest van mijn leven meepakken. Ik vond het een onwaarschijnlijke ervaring.”

Dirk Van Tichelt: “Fysiek had ik mij niet meer te bewijzen. Het was lang geleden dat ik nog eens zo over mijn limiet ging. Dat is de winnaarsmentaliteit die er nog steeds in zit. Ik heb heel veel respect voor die mannen van de Special Forces en ik wou dat gewoon eens meemaken, wat zij allemaal kunnen. De rest van mijn leven ga ik blijven terugdenken aan de intense momenten die wij hier hebben beleefd”.

Bekijk hier het fragment waarin Davy Parmentier te horen krijgt dat hij over de meeste Special Forces-kwaliteiten beschikt:

