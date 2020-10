Op dinsdag 20 oktober om 20.40 strijden Marcelo Ballardin en invaller Piet Huysentruyt voor het laatste finaleticket. De opdracht is een replica maken van de populaire Napoleon-bol. Marcelo haalde het van Roger van Damme met de Giant, Piet vervangt Sofie Dumont die de strijd won tegen Wout Bru met de Pringles-chips.

“Ik denk we gaan deze keer niet winnen”, vreest Marcelo in zijn sappig taaltje wanneer hij de uitdaging ontdekt. Piet daarentegen is vastbesloten om het deze keer anders aan te pakken: “We gaan meer analyseren, dat hebben we de vorige keer niet gedaan. We zijn er te rap ingevlogen, zoals pubers, hé?”. Rustig analyseren: dat is Marcelo alvast niet van plan. “We gaan gewoon doen!”, is zijn motto. De basisproducten van de bol zijn suiker, glucose en water. Werken met suiker is voor Marcelo een totaal nieuwe uitdaging, een suikerthermometer heeft hij nog nooit in zijn handen gehad. Terwijl Piet op een Zuid-Frans slakkengangetje uit de startblokken kruipt, vliegt Marcelo in de voorbereidingen en is zijn strijdvaardigheid teruggekeerd: “We gaan winnen van Piet Bonaparte! Of van Napoleon Huysentruyt!”

Tot beide chefs plots merken dat er naast de gele, traditionele Napoleon-bol, eveneens groene (appel) en roze (kers) bollen tussen de geleverde voorraad zitten. Ze moeten dus niet één, maar drie smaken namaken… en die onverwachte wending smaakt een beetje zuur bij beide chefs.

Marcelo en Piet ontdekken bij hun bezoek in de fabriek dat het zure deel van de Napoleon-bol bestaat uit dextrose, poedersuiker en zuur. Marcelo maakt alvast een vreugdedansje want zijn techniek en recept zijn bijna identiek aan die van de fabriek, bij Piet zinkt de moed helemaal in de schoenen. Kan hij zich herpakken bij de cook-off en zijn recept last minute nog aanpassen? Of wint Marcelo met zijn typische nonchalante stijl toch de battle?

De finalist van vanavond staat sowieso tegenover Anne-Sophie Breysem. Zij klopte Loïc Van Impe in de eerste halve finale met de replica van de Manon-praline.

