‘Wauters in de Woestijn’ volgt Koen Wauters tijdens de spectaculaire Dakar-rally in Saudi-Arabië

‘Wauters in de Woestijn’ volgt de populaire zanger en tv-maker en zijn teamgenoot en rallypiloot Pascal Feryn gedurende 19 loodzware dagen en 6.500km in de woestijn van Saudi-Arabië. 10 jaar geleden verkondigde Koen Wauters dat hij nooit meer zou deelnemen aan de Dakar-rally maar de lokroep werd te luid. "Wat ben ik blij om hier terug te zijn in de Dakar-rally! Ik heb dit avontuur echt gemist: de geur, het lawaai, het stof en de kameraadschap in de bivak!", vertelt Koen.

Hij neemt er deel aan de tweede editie van de Dakar Classic, een wedstrijd waar het niet gaat om het snelst te rijden, maar wel om het regelmatigst. Hoe dichter je de opgelegde gemiddelde snelheid benadert, hoe beter je scoort.

De weg is lang en doorspekt met obstakels en avontuur, maar ook met ontroerende en spectaculaire verhalen uit Koen zijn verleden. Het gaat over de jongen die in 1996 voor het eerst deelnam aan de wedstrijd en de man die vandaag op zijn 54ste niet kan weerstaan aan het avontuur in de woestijn. Want de rally Dakar heeft hem ook gevormd als man: "Hier ontdek je wat echt belangrijk is, ontmoet je mensen die vrienden worden voor het leven en hier heb ik geleerd dat ik nooit mag opgeven.”

Wauters in de Woestijn op donderdag 27 januari om 20u35 bij VTM 2 en ook op VTM GO.



Aansluitend om 21u40: Darts Premier League 2022 - Vooruitblik: De Premier League competitie start op 3 februari en kent zestien speelronden, verspreid over het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en Duitsland. De finale vindt plaats op 26 mei. Een terugblik op de historie van de Premier League en een voorstelling van de 8 nieuwe deelnemers.

Aansluitend om 22u35: Bart Cannaerts: We Moeten Nog Eens Afspreken: vierde avondvullende voorstelling van Bart Cannaerts.