Wat Zou Jij Doen? Karen Damen laat Vlaanderen beslissen over het lot van twijfelaars met een verscheurend dilemma 

Voor de liefde naar het buitenland verhuizen of dichtbij familie en vrienden blijven wonen? Een kat of een hond in huis nemen? Een eigen stekje of hotel mama? Een wereldreis maken met de zeilboot of toch maar niet? Niet kiezen, is verliezen. Maar kiezen is vaak aartsmoeilijk. In het nieuwe programma ‘Wat Zou Jij Doen?’, vanaf donderdag 11 januari bij VTM, biedt Karen Damen eerste hulp bij keuzestress.

Sommige mensen blijven eeuwig twijfelen over de kleine en de grote keuzes in het leven en kunnen de knoop maar niet doorhakken. Maar wat als Vlaanderen dat in hun plaats doet? In ‘Wat Zou Jij Doen?’ leggen twijfelaars die voor een life changing dilemma staan hun lot in de handen van 250 wildvreemden. Het publiek in de zaal beslist, en die keuze is definitief en bindend… In een gezellig theater neemt Karen Damen het publiek en de kijkers mee in de verrassende en opvallende verhalen die achter de dilemma’s schuilgaan. Al snel wordt duidelijk dat veel dilemma's méér dan twee kanten hebben. Karen leidt de stemming in goede banen, polst naar het goedbedoelde advies van het publiek en steunt de kandidaten, van wie het leven weleens drastisch kan veranderen.

Karen Damen: "Ik denk dat iedereen te maken krijgt met kleine of grote keuzes waar je maar niet uit geraakt. Ik heb dat als eeuwige twijfelaar zelfs heel de dag door aan de hand. Wat wil ik op mijn broodje? Hoe zal ik mijn haar laten knippen? Zal ik vandaag op tijd komen of niet? (lacht) Verschrikkelijk! Veel van de belangrijke keuzes in mijn leven heb ik dan ook door anderen laten maken. Al vind ik het wel heel moedig dat onze twijfelende kandidaten de beslissing aan willekeurig gekozen wildvreemden overlaten. Want of hun dilemma's nu over de grote of de kleine dingen des levens gaan, elke keuze heeft gevolgen. Iedere case is op zijn eigen manier dus heel erg spannend!"

Bekijk de eerste beelden van ‘Wat Zou Jij Doen?’ hier:

Niet voor publicatie :

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De trailer kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/418277?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>