Wat is er met Jonas gebeurd?

De fans van Lisa zaten vrijdagavond op het puntje van hun stoel. In de laatste aflevering van deze week werd alles in gereedheid gebracht voor een grote veiling. Het familiebedrijf wil er de juwelen van de overleden Dorine Albrechts (Hilde Heijnen) veilen ten voordele van de foundation van Massa. De gasten kwamen toe en iedereen wachtte op Jonas (Oscar Willems) die de juwelen bij de bank ging afhalen. Wanneer hij door een taxi met het juwelenkistje werd afgezet op de parking van het veilinghuis, merkte de kijker dat hij door iemand begluurd werd. Wat er daar vervolgens gebeurde, is niet duidelijk. Maar dat het er niet goed uitziet voor Jonas, is wél duidelijk: hij lag roerloos op de grond en werd een put ingeduwd… Betekent dit het dramatische einde van Jonas?

“Wat een personage lijden kan!”, lacht acteur Oscar Willems. “Na mijn dramatisch ongeval en mijn verlamming word ik nu voor dood in een koude put gegooid. Andere acteurs hebben een wat meer comfortabele rol. Het blijft allemaal gelukkig fictie en ik ben zeer dankbaar dat ik gestalte mocht geven aan dit getroebleerd personage.”

Ondertussen neemt de ongerustheid bij Lisa en haar entourage toe. De veiling wordt afgeblazen en iedereen vraagt zich af waarom Jonas niet is komen opdagen. Na een nacht zoeken, wordt Jonas officieel als vermist opgegeven. De politie start een onderzoek en ondervraagt de familie. Wat is er die nacht met Jonas gebeurd…? Voor de Lisa-kijkers breken de komende weken nog spannende tijden aan.

Lisa: iedere weekdag om 18u20 bij VTM en ook op VTM GO .