Wat is contortionisme? An Lemmens en Dennis Weening hebben er het raden naar in Game of Talents

Wie doet acrobatische toeren op een monowiel? Wie kan er klappen met één hand? Wie is een getalenteerde balletdanser? En wat is er bijzonder aan iemand die aan contortionisme doet? Op donderdag 11 maart om 20.40 treden opnieuw 7 artiesten met een uitzonderlijk talent op in Game of Talents. Om de juiste artiest aan het juiste talent te koppelen krijgen de kandidaten ook deze week hulp van een bekende Vlaming en Nederlander. Zo komt het zes jaar na So You Think You Can Dance tot een tv-reünie tussen presentatoren van toen An Lemmens en Dennis Weening.

An staat de 19-jarige Joselina uit Edegem bij, die het prijzengeld bij een overwinning aan haar mama zou geven voor een nieuwe keuken. Dennis is vastberaden naamgenoot Dennis (31) uit Alkmaar naar de overwinning te loodsen. Elektrische viool, handklappen, ballet, beatbox, rock ‘n roll, monowiel en het mysterieuze contortionisme: dat zijn de talenten die op het podium voor de nodige verrassingen zullen zorgen.

Wie vanuit zijn luie zetel wil meespelen met Game of Talents kan dat elke aflevering doen via vtm.be. Daar kunnen kijkers zelf een gokje wagen en raden welk talent bij welke artiest hoort.