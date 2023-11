Wat hebben we vandaag geleerd? Piet Huysentruyt blust opnieuw culinaire brandjes in SOS Piet XL

Ingevallen quiches, mislukte sauzen of verbrande desserts… Piet Huysentruyt to the rescue! In een nieuw seizoen van SOS Piet XL, vanaf zondag 26 november bij VTM, trekt de man die Vlaanderen leerde koken opnieuw op pad met zijn iconisch koffertje en wijze culinaire raad. Hij blust een allegaartje van grote en kleine culinaire brandjes, van bekende en onbekende Vlamingen. En wat hebben we vandaag geleerd?

Piet Huysentruyt: “Met SOS Piet beleefde ik jarenlang een onvergetelijk avontuur. Het deed dan ook enorm veel deugd om dat avontuur in de winter van 2022 opnieuw te beleven met SOS Piet XL. Kijkers konden mijn terugkeer smaken, het programma leeft nog steeds en mijn tips komen goed van pas. Ik ben daarom super blij dat SOS Piet XL weer op het scherm komt. Om het in het West-Vlaams te zeggen: ik ben er ‘beireklaar’ voor!”

Piet Huysentruyt redt iedere aflevering de meubelen in de keukens van onbekende Vlamingen, maar ook bekende koks kunnen zijn hulp goed gebruiken. Tv-kok Loïc Van Impe is misschien wel een prins in de keuken, maar voor het bereiden van kalfshersenen schakelt hij toch de hulp van ancien Piet in. Ex-miss Annelien Coorevits vraagt de chef om haar frambozen bavarois op punt te stellen, verrader Bart Appeltans heeft hulp nodig om een sappige steak met vers gemaakte béarnaise te bereiden en Piet redt ook de flan karamel van voormalig Masterchef Bart Kaëll. Ex-wielrenner Niels Albert slaagt er niet in om lekkere kaaskroketten te maken, terwijl de chocomousse van VTM NIEUWS-weerman Frank Duboccage meer weg heeft van chocopasta. Tot slot doet ook de shakshuka van Familie-acteur Amine Boujouh Piet fronsen en is er nog heel wat werk aan het witloof met ham in kaassaus van ex-miss Celine Van Ouytsel.

