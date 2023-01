“Wat een vlaai!”: De Goorissen verblijven in de oude villa van wereldberoemde zanger Tom Jones

“Sammy from Belgium is going to America!” Op dinsdag 10 januari om 21u45 bij VTM 2 pakken de Goorissen opnieuw hun koffers voor een onvergetelijke vakantie met het hele gezin. Deze keer laten Sam, Kelly, Shania en Kenji Europa achter zich en steken ze de Atlantische Oceaan over voor een roadtrip langs de Westkust van Amerika. De sympathiekste familie van het land trekt van het glamoureuze L.A. tot diep in de woestijn om hun American Dream na te jagen. “Wulle weg!”

Kenji en Sam voelen zich alvast “The Fresh Princes of Bel Air”, want die American Dream gaat van start in de bekende chique woonwijk van Los Angeles. Daar zijn de Goorissen zwaar onder de indruk van hun ‘vakantiehuisje’: een voormalige villa van de wereldberoemde zanger Tom Jones. Maar veel tijd om zich echte Hollywoodsterren te wanen hebben de Goorissen niet: Venice Beach, de Hollywood Boulevard en de Santa Monica Pier schreeuwen om een bezoekje en dus stappen Sam, Kelly, Shania en Kenji overenthousiast in een blitse Mustang om de buurt te verkennen. En ook een bezoekje aan een waarzegster kan voor Kelly en Shania niet ontbreken…

Bekijk de preview hier:

Gooris Stijl! Beluister hier de memetechno mash-up van Expeditie Gooris in Amerika:

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/349369?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

De memetechno kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/348321?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>