Wat doet het ouderschap met de verschillen tussen ‘linkse trut’ Billie en ‘rechtse zak’ Benjamin? 

Na een turbulente start in het eerste seizoen van Billie vs Benjamin is de liefde tussen 'linkse trut' Billie (Charlotte Timmers) en 'rechtse zak' Benjamin (Ward Kerremans) sterker dan ooit. Het lijkt erop dat ze hun linkse en rechtse verschillen overbrugd hebben, maar ze staan voor een nieuwe uitdaging: het ouderschap. Billie is hoogzwanger en de kersverse ouders bevinden zich in een mijnenveld van nieuwe beslissingen over de opvoeding van hun kind. Want hoe gaan ze hun kind grootbrengen als ze de wereld helemaal anders zien? Multiculturele buurt of pittoresk dorp? Uitwasbare luiers of wegwerp? Plastic of houten speelgoed?

De tweestrijd wordt aangescherpt door de uitgesproken mening van meter Marie (Joke Emmers) en peter Tommie (Jeroen Perceval), die nog geen haar veranderd zijn. Metie Marie is nog steeds een fanatieke veganist en wereldverbeteraar, petie Tommie is nog steeds een flapuit die politiek incorrect uit de hoek kan komen. En ook de bemoeizuchtige grootouders (Mieke De Groote en Frank Focketyn) kunnen het niet laten om zich te mengen in de opvoeding van hun kleinkind. Maar de relatie tussen Billie en Benjamin wordt pas echt op de proef gesteld wanneer Benjamin, die het slachtoffer werd van zinloos geweld, zijn woede uitwerkt op enkele jongeren uit de buurt…

Bekijk de trailer van het nieuwe seizoen van Billie vs Benjamin hier:

Het tweede seizoen van 'Billie vs Benjamin' is de laatste productie van Shelter ('Wat Als?', 'Safety First' en 'Studio Tarara'). Het eerste seizoen kon (internationaal) bekoren. De VTM-reeks werd verkozen tot Beste Serie op het International TV Series Festival in Berlijn en won ook de Intermedia Globe Silver Award voor beste mini-series binnen de entertainment categorie op het World Media Festival in Hamburg.

Naast Charlotte Timmers, Ward Kerremans, Joke Emmers, Jeroen Perceval, Mieke De Groote en Frank Focketyn vervoegen in het nieuwe seizoen van Billie vs Benjamin ook Ferre Van den Broeck (‘2DEZIT’), Alicia Andries (‘Onder Vuur’) en Helder Onkelinx (‘Het Geheugenspel’) de cast.

Het tweede seizoen van Billie vs Benjamin, vanaf woensdag 4 september om 21u45 bij VTM en volledig te bekijken op Streamz.

