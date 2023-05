Wat als Steven Laureys, de slaapexpert bij uitstek, zelf te maken krijgt met slaapdeprivatie?

De week is halfweg en al 5 van de 11 deelnemers hebben de Special Forces-opleiding verlaten. De 6 overgebleven rekruten, Koen Wauters, Davy Parmentier, Laura Tesoro, Steven Laureys, Dirk Van Tichelt en Ann Wauters denken nog niet aan opgeven. Voorlopig toch. Slaapdeprivatie doet immers stilaan zijn intrede. In de vierde aflevering van Special Forces: Wie Durft Wint, op maandag 22 mei, staat de rekruten niet alleen een loodzware vierde dag te wachten op fysiek en mentaal gebied. Ze maken ook kennis met het peer report: wie zijn volgens de rekruten de sterkste en zwakste schakel in het team?

Opdracht na opdracht vormen de deelnemers hoe langer hoe meer een hechte groep. Hopelijk nog voor lang, want in het peer report worden de rekruten verplicht om te antwoorden op vragen als: “Wie is de sterkste van het team?”, “Wie is de zwakste schakel?” en “Met wie zou je niet graag op opdracht gaan?”. Het peer report mist zijn effect niet: de vragenronde brengt verrassende resultaten aan het licht die de instructeurs moeten bespreken.

Slaapdeprivatie. Het was vroeger niet voor niets een marteltechniek. Het slaaptekort begint de rekruten parten te spelen en uitgerekend op dag 4 worden ze nog vroeger uit bed getild. Nummer 11, Steven Laureys, is zelf auteur van het ‘No-nonsense Slaapboek’. “Dat gaat over het feit dat slaap verschrikkelijk belangrijk is. Dat we emotioneel labiel worden als we te weinig slapen. Slaapdeprivatie is een marteling. Voor mij is 7, 8 uur toch belangrijk voor mijn mentaal welzijn”, aldus Steven Laureys. 7 uur zit er helaas verre van in in de Marokkaanse woestijn. De neuroloog ondervindt dan ook aan den lijve wat te weinig slaap met een mens doet. Hoe beleeft de slaapexpert bij uitstek de combinatie van honger, fysieke uitputting en veel te korte niet-kwalitatieve nachten?

Steven Laureys schreef tevens boeken over meditatie, maar wanneer hij tijdens een loodzware opdracht zorgt voor onrust en chaos in het team, confronteren de instructeurs nummer 11 met zijn chaotisch handelen. Doel? Voorkomen dat ergernissen de kop opsteken bij het team. De rekruten werken immers maar beter goed samen tijdens de 2 andere opdrachten: een 12 kilometer lange oriëntatietocht door de Marokkaanse woestijn en een koelbloedige rappel-afdaling van een steile bergwand.

