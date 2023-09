Wat als je je vier exen uitnodigt op je trouwfeest? Bart Hollanders ondervindt het in Exen

Een romantische fictiereeks, waarin de romantiek ver te zoeken is wanneer Gilles zonder het goed en wel te beseffen zijn vier exen uitnodigt op zijn trouwfeest. Dat is Exen, vanaf maandag 4 september te zien bij Streamz en vanaf 26 september op dinsdag om 21u40 bij VTM. De hoofdrollen van de herkenbare romcom-reeks zijn weggelegd voor Bart Hollanders, Serine Ayari, Charlotte Timmers, Ella-June Henrard, Janne Desmet en Eva Binon.

Een ex: de vervelende angel binnen elke relatie. Sinds de onhandige bon-vivant Gilles Trio (Bart Hollanders) zijn vriendin Yasmine (Serine Ayari) heeft leren kennen, is hij heel wat rustiger geworden. Hij heeft vaarwel gezegd aan zijn losbandige leventje en gaat binnen enkele maanden trouwen. Yasmine is 'the one'. Maar de aanloop naar het trouwfeest loopt niet helemaal zoals verwacht wanneer Gilles in de supermarkt zijn ex Inge (Eva Binon) tegen het lijf loopt. De twee waren zeven jaar samen en uit onwennigheid nodigt Gilles haar op slag uit voor zijn trouwfeest… ook al had hij met Yasmine afgesproken dat hun exen een no go waren op de gastenlijst. Gilles onhandigheidje zet een molen in gang waardoor de liefde tussen hem en z’n verloofd danig op de proef wordt gesteld. Komt het nog wel goed tussen de twee?

Exen is een reeks van productiehuis Wilder Content waarin romantiek, drama en comedy hand in hand gaan. Pieter Van Hees (Undercover, Chaussée d’Amour) nam de regie voor zijn rekening. Scenarist en showrunner is Bert Van Dael, die eerder ook werkte aan o.a. Clan, De Twaalf en Beau Séjour.

DE CAST

BART HOLLANDERS SPEELT GILLES

Bart kennen we van: Callboys, Dealer, De Bende van Jan de Lichte, De Dag, Yummy,...

Gilles is een echte teddybeer en een graag geziene leerkracht L.O. op een lagere school. Hij is goedlachs en een echte levensgenieter. Ietwat onhandig en slordig maar zijn imperfecties maken hem eens zo charmant. Gilles heeft één zwakke plek: vrouwen. Bij positieve aandacht van begeerlijke vrouwen, voelt hij zich geliefd, gewild en zwicht hij voor hun charmes.

Sinds Gilles twee jaar samen is met Yasmine, is hij echter veel rustiger geworden. Zijn wilde jaren als rokkenjager zijn voorbij. Hij lijkt eindelijk tot rust te komen bij Yasmine en is een fijne pluspapa voor haar twee kinderen uit een vorige relatie.

SERINE AYARI SPEELT YASMINE

Serine kennen we van: De Luizenmoeder en De Slimste Mens, en vooral als stand-up comédienne

Yasmine is een bevlogen maar wispelturige wetsdokter. Binnen haar job is Yasmine trefzekerder dan in haar privéleven. Op het werk kan ze immers uitgaan van wetenschappelijke feiten maar in het ‘echte’ leven, wanneer emoties een rol spelen, is ze plots minder zeker. Ze was 17 jaar samen met haar ex-man Marius en ze kregen samen een tweeling.

Yasmine is dolverliefd op Gilles. Zijn onbezonnenheid en levenslust trekken haar enorm aan, want door haar vroege moederschap en lange relatie heeft ze dit soort leven lang moeten missen. Yasmine weet dat Gilles vroeger een varken is geweest maar kan dit plaatsen. Gaandeweg ontdekt ze echter dat ze haar verloofde toch niet voldoende kent wanneer hij bij anderen trekjes vertoont waarvan zij nog geen weet had. Via zijn exen hoopt ze meer over Gilles te weten te komen… al zorgt dat ook voor een pak jaloezie.

CHARLOTTE TIMMERS SPEELT FLO

Charlotte kennen we van: Zillion, Billie vs Benjamin, Studio Tarara,...

Flo is een vrijgevochten event manager en losbollige spring-in-’t-veld. Haar vrienden noemen haar Flo Apero: work hard, play hard. Flo en Gilles waren elkaars eerste. Ze waren even verliefd maar het groeide uiteindelijk vooral uit tot een diepe vriendschap. De laatste tijd ziet Flo Gilles echter nooit meer. Tot hij haar hulp vraagt voor zijn huwelijksfeest, en Flo onbedoeld hun wedding planner wordt.

EVA BINON SPEELT INGE

Eva kennen we van: Black-Out, Zie Mij Graag, Spitsbroers, Patrouille Linkeroever,...

De introverte Inge was zeven jaar samen met Gilles en kocht zelfs een huis met hem. Ze vertrouwt niet snel iemand en staat kritisch tegenover nieuwe mensen in haar leven. Ze weet wat ze wil maar de weg ernaartoe gaat vaak traag. Daardoor voelt ze zich soms mislukt in het leven. Zeker in de liefde lukt het allemaal nog niet. Inge wilde heel graag kinderen met Gilles, maar die voelde zich er toen nog niet klaar voor en hij was geweldig ontrouw. Hun relatie heeft haar dan ook een knak gegeven. Inge heeft eigenlijk een tof lief nodig dat haar Gilles doet vergeten, maar haar enige gezelschap in huis is haar cavia, Cindy.

ELLA-JUNE HENRARD SPEELT RUTH

Ella-June kennen we van: Fairtrade, Torpedo, De Kraak, Mijn Slechtste Beste Vriendin,...

Ruth is een slimme kinesiste maar kan niet doen voor zichzelf wat ze wel voor anderen kan oplossen. Zo ziet ze zichzelf bijvoorbeeld als de eeuwige tweede, ook ten opzichte van haar beste vriendin Yasmine. Diezelfde beste vriendin weet overigens niet dat Ruth iets heeft gehad met haar partner Gilles, een potentieel bommetje zeg maar. Ruth heeft alles over voor haar vrienden. Ze heeft mensenkennis, is opbeurend, onthoudt belangrijke data zoals verjaardagen en is altijd de eerste om te Whatsappen hoe het met iemand gesteld is. Maar als het over zichzelf gaat, heeft ze de neiging om alles kapot te relativeren.

JANNE DESMET SPEELT CLARA

Janne kennen we van: Studio Tarara, Rough Diamonds, Albatros, Beau Séjour, Déjà Vu,...

Clara is directrice op de school waar Gilles werkt. Ze is een avontuurlijke, zelfzekere vrouw, die graag gezien is op en naast het werk. Clara is vrij van geest: ze heeft geen vaste relatie, wel veel losse contacten. Ze wil altijd het laatste woord hebben en niet afhankelijk zijn van mannen. Haar relatie met Gilles is er eentje van aantrekken en afstoten.

Bekijk hier de trailer:

Bijrollen in Exen zijn onder andere weggelegd voor William Boeva, Sarah Vandeursen, Elise Schaap, Teun Luijkx, Sachli Gholamalizad, Chris Lomme, Mungu Cornelis, Zouzou Ben Chikha, Jeroen Van der Ven en Viv Van Dingenen.

De confrontatie tussen Yasmine, Gilles en zijn exen leidt al snel tot grappige, herkenbare en gênante situaties. Exen, vanaf maandag 4 september bij Streamz, en vanaf 26 september op dinsdag om 21u40 bij VTM.

