“Wa’s da?”: heavy Hippo breekt het kot af in The Masked Singer

De leukste onderzoekscommissie zijn ze zonder twijfel, de béste… dat is nog maar de vraag. Feit is dat het speurdersteam van The Masked Singer nog geen enkele ontmaskering juist heeft geraden. Tijd dus om Kevin Janssens, Julie Van den Steen, Andy Peelman en de geheime speurder eens goed wakker te schudden. Daar zorgt Hippo voor, want die transformeert volgens Kevin deze week tot “heavy Hippo”. Het nijlpaard in tutu breekt het kot af met een pittige en rauwe performance op Tainted Love. De straffe prestatie lijkt de speurders bovendien op nieuwe pistes te brengen.

Naast Hippo doen ook de andere vijf overblijvers van groep twee er deze week alles aan om toch maar niet ontmaskerd te moeten worden. Maar dat is buiten de nieuwe mysteryspeurder gerekend. “Mijn kinderen hebben me vorig jaar compleet aangezwengeld om mee te speuren en op een dag was ik verslaafd”, klinkt het. “Of ik een goede speurder ben? Kuis allemaal jullie tenen maar uit. Ik heb er echt goesting in!” Naast deze geheime kracht krijgt het speurdersteam ook deze week extra hulp van het publiek in de studio. Vier keer mogen ze polsen naar welke namen zij verdenken. “Om ons een beetje in te dekken is het goed om te weten dat er opnieuw een mengeling zit van hele goeie en zo wat meer de Jenskes onder de speurders”, waarschuwt Jens. “Bezint dus eer ge begint.”

“De vos tegen de stier”: het eerste duel van vrijdag is er één dat volgens Jens perfect kan thuishoren in een aflevering van Beestenbos Is Boos. Foxy Lady neemt het namelijk op tegen Minotaurus. Nadien vecht Tovenaar het misschien wel met de hoogste noten ooit in The Masked Singer uit tegen Kosmos. Als laatste volgt een clash tussen de fonkelende Vlinder en de immer gracieuze Hippo. Dat wordt meteen ook een clash der muziekstijlen.

Met deze songs proberen de Masked Singer een plek in de volgende show te veroveren:

Foxy Lady: Maybe You’re The Problem van Ava Max

​Minotaurus: All I Want van Kodaline

​Tovenaar: Grace Kelly van Mika

​Kosmos: Snap van Rosa Linn

​Vlinder: Crazy What Love Can Do van David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson

​Hippo: Tainted Love van Marilyn Manson