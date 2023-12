Waarom mannen botox spuiten en anabolen slikken? Jonge reporter Camille Vanuxem onderzoekt mannelijke schoonheidsidealen in ‘NO CAP: Hot Boy Season’

Van bodybuilders die zich afbeulen in de fitness en anabolen slikken tot influencers die botox spuiten en esthetische behandelingen ondergaan. Niet alleen vrouwen, maar ook steeds meer mannen grijpen tegenwoordig naar middelen om er jong en fris uit te zien. In het nieuwe seizoen ‘NO CAP: Hot Boy Season’ gaat de 25-jarige reporter Camille Vanuxem op zoek naar de schoonheidsidealen bij mannen. Een prikje in het voorhoofd? Of een penisvergroting? Hoe ver gaan jonge mannen om zich goed in hun vel te voelen? In vier afleveringen legt de jonge reporter de gevaren bloot van deze schimmige wereld. Camille duikt undercover in de groezelige achterkamers van de fitness- en fillerwereld. Schoonheidsmiddelen worden steeds toegankelijker en dat is niet zonder risico…

Camille Vanuxem: “Als jonge vrouw word ik op TikTok en Instagram vaak bekogeld met onrealistische beauty standards. Hoewel ik het niet graag toegeef, bezorgen die perfecte plaatjes mij toch ook wel de nodige onzekerheden. Vandaar dat ik me afvroeg: ervaren mannen ook die veeleisende druk? In ‘NO CAP’ ontmoet ik enkele jonge mannen die tot het uiterste gaan om er - van kop tot penis - ‘perfect’ uit te zien. En het illegale circuit pikt er met plezier een graantje van mee. Van mensen die zonder diploma injecties inspuiten tot de illegale anabolenhandel. Eén ding is zeker: beauty comes with a price.”

In ‘NO CAP: Hot Boy Season’ spreekt Camille af met enkele jonge ‘fitfluencers’ voor wie het uiterlijk van cruciaal belang is. In hun wereld zijn peperdure outfits, botox-behandelingen en lipfillers aan de orde van de dag. De jonge mannen getuigen openhartig over hun beweegredenen achter deze keuzes. Maar wat als je geen geld hebt om langs te gaan bij een esthetische arts? Bovendien kan het innemen van anabolen ontzettend gevaarlijk zijn, maar desondanks wagen jonge mannen zich eraan in hun streven naar het ‘perfecte’ lichaam. Camille spreekt af met de 20-jarige Alexandre die niet alleen uren in de fitness spendeert, maar ook wekelijks anabolen injecteert. Ondertussen is hij zich bewust van de gevaren en probeert hij stilaan af te bouwen. “Je kan agressieproblemen krijgen of depressief worden als je ermee stopt”, klinkt het. “Daarnaast kan je ook leverproblemen, acne, infertiliteit en zelfs erectieproblemen krijgen. Voorlopig kan ik geen kinderen meer maken.”

Bekijk hier de preview:

Niet voor publicatie:

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/417727?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>