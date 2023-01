VTM GO lanceert eerste FAST-channel in Vlaanderen: VTM NON-STOP DOKTERS

Vanaf deze week kunnen fans van de betere ziekenhuisseries rustig onderuit zakken en een hele dag bingen via VTM GO. Het kanaal VTM NON-STOP DOKTERS biedt de hele dag door volledige seizoenen van series als House MD, All Saints of Spoed. VTM GO heeft daarmee het eerste FAST-channel in Vlaanderen.

FAST-channels (Free Ad-Supported Streaming TV) doen het al langer goed in het buitenland. Grote Amerikaanse spelers als Paramount of NBCUniversal zetten volledige seizoenen van reeksen als Baywatch of Beverly Hills 90210 in loop online op hun platformen Pluto en Peacock. Kijkers moeten niet kiezen welk seizoen of welke aflevering ze juist willen kijken, ze zetten gewoon het FAST-channel aan en pikken in op de aflevering die op dat moment wordt gestreamd. Mooi meegenomen voor wie keuzestress krijgt van het steeds grotere online aanbod.

VTM GO brengt dit model nu als eerste naar Vlaanderen. Met VTM NON-STOP DOKTERS kan de kijker 7 dagen op 7, 24u op 24 genieten van de beste lokale en internationale ziekenhuisseries. En dit zonder te moeten kiezen voor een bepaalde serie of aflevering, gewoon inpikken op wat er op dat moment te zien is, is de boodschap.

Directeur Streaming Calogero Macaluso: “VTM GO is het grootste en meest toonaangevende streamingplatform van Vlaanderen. Dat zijn we niet alleen omwille van onze populaire content, maar ook dankzij onze continue innovaties. Met VTM NON-STOP DOKTERS gaan we verder op dat elan en halen we als eerste de internationale trend van de FAST-channels naar Vlaanderen. En dat rond een thema dat bewezen heeft populair te zijn in Vlaanderen.”

VTM NON-STOP DOKTERS biedt elke dag 10 afleveringen van een serie in loop. Instappen kan dus op eender welk moment van de dag of nacht. De dag nadien is er een andere serie te zien. Het FAST-channel is te vinden op VTM GO of, voor wie niet via streaming kijkt, op de lineaire zenderpositie waar tot voor kort VTM KIDS te zien was.