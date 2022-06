VTM zet sterkste voorjaar neer in meer dan 20 jaar

Na de spannende ontknoping van ‘Huis Gemaakt’ mag VTM terugblikken op een uitzonderlijk straf voorjaar. Elke maand van dit jaar was VTM met ruime voorsprong de grootste en populairste tv-zender van Vlaanderen. Gemiddeld stemde 27,2% van alle kijkers af op VTM én 39,7% op al onze VTM-zenders, wat resulteert in het meest succesvolle voorjaar sinds 2001.

Familiezender VTM zette van bij het begin van het jaar meteen de toon met het tweede seizoen van The Masked Singer. Heel Vlaanderen was in de ban van Radijsje, Miss Poes en Konijn, goed voor gemiddeld 1,9 miljoen kijkers en maar liefst 70% marktaandeel (en nog eens 315.000 Vlamingen volgden Behind the Mask bij VTM GO, dat op televisie ook succes kende met 27% marktaandeel). Ook De Verraders was meteen een schot in de roos, met 1,18 miljoen kijkers en 38% marktaandeel. The Voice Kids beleefde zijn sterkste seizoen ooit, goed voor gemiddeld 41% marktaandeel en een piek van 1,25 miljoen kijkers. Op zaterdag kon I Can See Your Voice hele gezinnen bekoren, met gemiddeld 39% marktaandeel.

Het tweede seizoen van Huis Gemaakt, voor het eerst op dinsdag én donderdag, kon gemiddeld rekenen op 33% marktaandeel. De spannende finaleweek, met vier dagen op rij een aflevering, scoorde nóg beter met gemiddeld 42% marktaandeel. Het achtste seizoen van Liefde Voor Muziek zorgde voor vuurwerk, met gemiddeld 33% marktaandeel. Ook titels als Een echte Job (32%), Helden van Hier: De MUG (31%), De Kasteelmoord (31%), Vrederechters (31%) en Blind Gesprongen (30%) vonden kijkers overduidelijk hun weg naar een groot publiek.

Sterkste vooravond ooit

Ook de vooravond van VTM, met de dagelijkse ‘heilige drievuldigheid’ Lisa, VTM Nieuws en Familie, stond nooit eerder zo sterk. Telenovelle Lisa weet elke dag opnieuw gemiddeld 41% van de kijkers te bekoren. VTM NIEUWS heeft dagelijks gemiddeld 642.000 kijkers en groeit door naar 36% marktaandeel. Ook het feestelijke seizoen van Familie, dat pas nog z’n 30ste verjaardag vierde, zit op recordkoers, met dit voorjaar 38% marktaandeel.

“We hebben resoluut gekozen voor een entertainend voorjaar vol verrassingen, en het is fijn om te zien dat Vlaanderen daar zo massaal van geniet. Onze programma’s zorgden niet alleen voor indrukwekkende kijkcijfers, maar ze werden ook uitgebreid besproken in de huiskamer, op de speelplaats of aan de toog. Dat toont aan dat VTM mensen raakt in het hart, en dus meer dan ooit hun dag kleurt,” zegt Maarten Janssen, Channel Manager van VTM.

Ook family of channels scoort

Niet enkel VTM kan terugblikken op een straf voorjaar. Onze family of channels begeesterde dit voorjaar maand na maand gemiddeld 40% van de kijkers. Toch wel uitzonderlijk, want het is geleden van 2001 dat we zo’n sterk voorjaar konden neerzetten.

VTM 2 (gemiddeld 6,4% marktaandeel dit voorjaar, +0,2%) zette een paar straffe realityreeksen neer zoals De Vuilste Jobs van Vlaanderen (20% madl en 531.000 kijkers), Villa Zuid-Afrika (16% madl en 388.000 kijkers) en Ladytruckers (11% madl en 416.000 kijkers). Deze week ging ook nog De Grootste Lefgozer succesvol van start met 18% marktaandeel.

Ook met sport kon de zender dit voorjaar scoren met Champions League (19% madl over alle matchen, 714.000 kijkers voor de finale eind mei), Croky Cup (19% madl) en darts (1 op 3 van alle Vlamingen volgde een wedstrijd bij VTM 2).

Recordcijfers voor VTM GO

Naast de knappe cijfers van de lineaire zenders, werd de content van onze family of channels ook via VTM GO druk bekeken, eveneens goed voor een nieuw record. VTM GO zag het aantal views dit voorjaar met 16% groeien, met een record van 19,2 miljoen views in maart. Het platform haalde pieken van wekelijks meer dan een half miljoen, en maandelijks meer dan 800.000 Vlamingen.

Dit voorjaar werd extra ingezet op de VTM GO Shorties en dat loonde (9,2 miljoen views). 40% van de VTM GO kijkers volgde één van onze Shorties. Succesvolle titels waren o.a. de lineair afgeleide formats Behind the Mask (2 miljoen views), De Vuilste Jobs VIPS (520.000 views) en De Aftocht (409.000 views), maar ook de tienerreeksen Het Middelbaar (1.9 miljoen views) en Vloglab (2 miljoen views) deden het meer dan goed. Het gloednieuwe Security Checkers (256.000 views) is nog zo een populaire titel bij de VTM GO Shorties.

Zomer bij VTM

Ook in de zomermaanden blijft VTM trouw op de afspraak. Zowel Lisa als Familie leven stilaan toe naar spannende seizoensfinales en we zitten op de eerste rij bij de UEFA Nations League-matchen van de Rode Duivels. Later deze zomer volgen nog nieuwe seizoenen van Vakantiehuis For Life en Waarheid, Durven of Doen, het gloednieuwe Spartacus Run en last but not least het iconische Tien Om Te Zien acht weken na elkaar vanop de zeedijk in Westende.

Op VTM 2 is de zoektocht naar De Grootste Lefgozer nog maar net gestart, en loopt ook Achter De Sterren nog door. Later deze zomer is er ruimte voor romantiek in het eerste seizoen van B&B zoekt Lief met An Lemmens, en met de World Cup Darts en een reeks Champions League-wedstrijden wordt ook de sportliefhebber volop bediend.

* alle cijfers zijn VVA 18-54, LIVE+7, op uurschijf 17u-24u tenzij anders vermeld. Aantal kijkers is all screens én all runs. Bron CIM audimetrie.