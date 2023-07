VTM zet het weekend elke vrijdag zomers en muzikaal in met Tien Om Te Zien

De zomer viert momenteel hoogtij en dat klinkt als muziek in de oren. Letterlijk, want vanaf maandag 24 juli strijkt het meest iconische muziekprogramma van Vlaanderen opnieuw neer op de zeedijk van Westende. Tien Om Te Zien keert terug in volle glorie, samen met hosts Anne De Baetzelier, Laura Tesoro, Willy Sommers en Aaron Blommaert. Zij verwelkomen het summum van de Vlaamse muziekwereld en krijgen ook enkele internationale toppers over de vloer. Vanaf 28 juli kunnen kijkers elke vrijdagavond genieten van de uitzendingen van Tien Om Te Zien bij VTM. De perfecte start van een zomers en muzikaal weekend.

Het programma belooft een spetterende mix van nationale en internationale artiesten. Niemand minder dan de Oekraïense zangeres Ruslana, die in 2004 het Eurovisiesongfestival won, zakt af naar België om de zeedijk in Westende te doen daveren met haar hit ‘Wild Dances’. “Ik stond in 2004 ook al eens op het podium van Tien Om Te Zien en ik herinner me dat nog alsof het gisteren was. Toen ik de vraag kreeg, was ik dan ook meteen overtuigd!”, vertelt Ruslana. Verder kruiden internationale toppers Alvaro Soler en Willy William de line-up met hun zuiderse beats. Ook Bazart & Guusje, Niels Destadsbader & Kenny B en Metejoor betreden het podium, naast eerder aangekondigde artiesten als Leopold 3, Pommelien Thijs, CAMILLE, Clouseau, André Hazes, Gustaph en de M-Kids. De exacte line-up van de eerste twee opnames wordt volgende week bekendgemaakt.

“De zon schijnt deze zomer weer voor iedereen, maar toch nog net dat tikkeltje meer op de zeedijk van Westende”, aldus Anne, Laura, Willy en Aaron. “Voor wie zin heeft in een spetterend muziekfeest: één adres! Deze keer stellen we de iconische tent op ter hoogte van het al even iconische De Rotonde, met een prachtig uitzicht op het strand, de zee en de ondergaande zon. Samen ontvangen we de populairste artiesten van het moment, enkele ‘golden oldies’ en internationale vedetten. Kom dus zeker langs op een opname en vier met ons mee op 24, 25 juli en 7, 8 en 9 augustus!”

Wie het feest niet wil missen markeert 24, 25 juli en 7, 8 en 9 augustus dus best al met stip in zijn zomeragenda. Op maandag 24 juli wordt dat podium een eerste keer in vuur en vlam gezet in Westende. De uitzending van die opname is al meteen die week, op vrijdag 28 juli om 20u35 te zien bij VTM.

