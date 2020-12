VTM zet 2021 in met comedyshow van Jens Dendoncker, een dubbele portie Familie en nieuwe afleveringen van Groeten Uit, Op Interventie en Wat Een Jaar!

VTM zet 2021 in met nieuwe afleveringen van drie vertrouwde sterkhouders. Vanaf dinsdag 5 januari duiken bekende Vlamingen terug in de tijd in ‘Groeten Uit’. Op woensdagavond doet de Genkse interventiepolitie vanaf 6 januari de adrenaline van het scherm spatten in ‘Op Interventie’. Vanaf 7 januari zetten Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel het weekend al op donderdag in met ‘Wat Een Jaar!’. Jens Dendoncker zorgt voor een stevige dosis humor in de special van zijn eerste solovoorstelling ‘Bang van Dendoncker’, die op dinsdag 5 januari meteen na de eerste aflevering van Groeten Uit bij VTM te zien is. Om de eerste week van januari af te sluiten trakteert Familie de kijkers op vrijdag 8 januari om 20.00 op een extra lading intriges in de dubbele midseizoensfinale.

Peter Van den Begin, Gene Thomas, Ann Van Elsen en Gunther Levi duiken terug in het verleden in Groeten Uit

Geen TikTok, Waze of Instagram, wel puur jeugdsentiment in de nieuwe afleveringen van Groeten Uit. Vanaf dinsdag 5 januari om 20.40 stuurt An Lemmens een nieuwe lading bekende gezichten terug in de tijd. Ze worden ondergedompeld in hun tienerjaren met heel wat ‘auto-sing-alongs’, unieke reünies en nostalgische jeugdactiviteiten. Peter Van den Begin bijt de spits af en keert samen met zijn vrouw Tine Reymer en dochters Charlie en Thelma terug naar 1976. Verder stappen o.a. Gene Thomas en Kristel Verbeke met hun twee dochters (1985), Ann Van Elsen met haar man en nieuw samengesteld gezin (1991) en Gunther Levi met zijn vrouw en twee kinderen (1988) in de teletijdmachine.

An Lemmens: “Groeten Uit is hét ultieme ‘bubbelprogramma’ om het jaar mee in te zetten, met veel warmte, nostalgie en leuke jeugdherinneringen. Kijkers komen meer te weten over het lievelingsgerecht van de 12-jarige Peter, maar ook over Gene en zijn eerste band, de favoriete gezinsvakantie van Gunther en Ann die eigenlijk astronaut wou worden. En ikzelf? Ik vond de outfits van de jaren 90 verschrikkelijk (lacht).”

Bang van Dendoncker, de comedyshow van Jens Dendoncker, voor het eerst op tv

Met zijn allereerste solovoorstelling Bang van Dendoncker lokte comedian Jens Dendoncker volle zalen in België en Nederland. Op dinsdag 5 januari is de show voor het eerst te zien bij VTM, meteen na de eerste aflevering van Groeten Uit om 21.50. Jens vertelt in Bang van Dendoncker een persoonlijk verhaal over het geklungel dat jongvolwassenheid met zich meebrengt en de nostalgie naar een vervlogen mooie jeugd. Overgoten met een stevige dosis humor à la Jens. De zaalshow zal ook te zien zijn op VTM GO, waar die exclusief vooraf wordt gegaan door het voorprogramma van de jonge Kempenaar Jeroen Verdick en dat van Vincent Voeten, winnaar van de Comedy Talent Award, de grootste stand-up wedstrijd van Nederland.

Adrenaline in het nieuwe seizoen van Op Interventie

Vanaf woensdag 6 januari om 20.40 neemt de Genkse interventiepolitie de kijkers mee op sleeptouw naar de frontlinie van de zone CARMA, die zich uitstrekt over 8 steden en gemeenten in Limburg. In het nieuwe seizoen starten de agenten een klopjacht op twee daders gekleed als figuren uit de serie ‘La Casa de Papel’ die een gewapende overval pleegden. Het geduld van het CARMA-team wordt op de proef gesteld tijdens de talloze controleacties, verhoren en achtervolgingen.

Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel herbeleven het verleden in Wat Een Jaar!

Vanaf 7 januari start het weekend bij VTM al op donderdag om 20.40 met een gloednieuw seizoen van Wat Een Jaar!. En wat een jaar is het al geweest. Gastheer Koen Wauters maakt daarom samen met teamcaptains Nathalie Meskens en Jonas Van Geel opnieuw een sprong in de tijd om zich onder te dompelen in een jaar dat hun studiogasten bewust meemaakten. Van de outfits tot de kapsels en van de decors tot de muziek, het komt allemaal terug. In de eerste aflevering reist het trio terug naar 2005: het jaar waarin de 17-jarige Frances Lefebure op de schoolbanken van de Steinerschool in Gent zat en de 21-jarige Sean Dhondt met zijn band Nailpin en popster Avril Lavigne in Japan tourde. Verder krijgen Koen, Nathalie en Jonas o.a. ook Marcelo Ballardin, Clara Cleymans en Pascal Braeckman op bezoek in het nieuwe seizoen.

Dubbele portie intriges in midseizoensfinale van Familie

Als kers op de taart sluit Familie de eerste week van januari af met een cadeautje voor de kijkers: een extra lange midseizoensfinale. De dubbelaflevering is op vrijdag 8 januari om 20.00 te zien bij VTM en belooft de nodige intriges. Een ruzie tussen Amélie (Erika Van Tielen) en Jonas (David Cantens) loopt uit de hand, Benny (Roel Vanderstukken) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) staan voor een onaangename verrassing en wie haalt het CEO-schap binnen bij Wolff & Bos?

