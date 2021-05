VTM zendt verfilming ‘De Midasmoorden’ uit als eerbetoon aan Pieter Aspe

Gisteren, zaterdag 1 mei, verloor Vlaanderen één van zijn meest gekende en meest geliefde schrijvers, Pieter Aspe. VTM betuigt haar medeleven aan de familie en vrienden van Pieter Aspe. Als eerbetoon aan hem brengt de zender morgen, maandag 3 mei, om 21.45 de allereerste verfilming van Pieter Aspes gelijknamige boek ‘De Midasmoorden’ uit 1996. In deze verfilming uit 2004 zijn de hoofdrollen weggelegd voor Herbert Flack (Pieter Van In), Francesca Vanthielen (Hannelore Martens), Lucas Van den Eynde (Guido Versavel) en Maaike Cafmeyer (Carine Neels).

Maarten Janssen, Channel manager VTM: “Gisteren hebben we spijtig genoeg afscheid moeten nemen van de fantastische schrijver Pieter Aspe. Ook bij VTM is zijn werk altijd erg geliefd geweest. Zo heeft de zender tien van zijn boeken verfilmd en zijn er 127 afleveringen gemaakt van ‘Aspe’ waarin zijn personages een hoofdrol spelen. Als eerbetoon aan hem zenden we morgen de allereerste verfilming van zijn boek ‘De Midasmoorden’ uit."

In ‘De Midasmoorden’ wordt Brugge opgeschrikt door een bomaanslag. Van In en zijn rechterhand Versavel ontdekken een complot van reisorganisatoren en vastgoedmakelaars. Die willen de Bruggelingen verdrijven en hun huizen veranderen in hotels of verkopen aan rijke buitenlanders. Van In moet in dit dossier samenwerken met een nieuwe substituut van het parket, Hannelore Martens.

De herhaling van ‘Rijker dan je Denkt?’, die normaal gezien op dat moment zou worden uitgezonden bij VTM, is op maandag 10 mei om 21.45 te zien. De aflevering van ‘Blijven Slapen’ schuift door naar dinsdag 4 mei bij VTM.