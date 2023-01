VTM zendt exclusief interview met Prins Harry uit

Op maandag 9 januari om 21u40 zendt VTM ‘Harry: Het interview’ uit, een productie van ITN Productions. In een diepgaand gesprek met Brits journalist Tom Bradby vertelt Harry openhartig over zijn persoonlijke relaties, onthult hij nooit eerder gehoorde details over de dood van zijn moeder, prinses Diana, en blikt hij vooruit op zijn toekomst. VTM zendt het gesprek integraal uit, slechts één dag na de wereldpremière van het interview bij ITV in Groot Brittannië.

VTM brengt het anderhalf uur durende interview in aanloop naar de publicatie van prins Harry’s memoires ‘Spare’, één dag later. In het gesprek met Tom Bradby, journalist bij ITV News die Prins Harry al meer dan 20 jaar goed kent, vertelt de Hertog van Sussex zijn persoonlijke verhaal in zijn eigen woorden. De prins vertelt met een opmerkelijke openheid en in detail over zijn leven binnen en buiten de Britse koninklijke familie. In zijn kijk op de gebeurtenissen komen heel wat nooit eerder gehoorde elementen bovendrijven. Prins Harry biedt zo een rauw en intiem perspectief op zijn relaties met de personen die het dichtst bij hem staan en op de gebeurtenissen die hem gevormd hebben.

‘Harry: Het Interview’, maandag 9 januari om 21u40 bij VTM, na de laatste aflevering van Out Of Office.

