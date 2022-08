VTM-zenders pakken uit met een najaar vol hits

VTM, VTM 2 en VTM GO staan klaar voor een najaar vol hits. VTM haalt daarvoor de grootste kanonnen boven. De zender pakt uit met de populairste succesprogramma’s en verrassende nieuwe titels die garant staan voor puur gezinsentertainment, elke avond van de week. VTM 2 wordt twee en viert die verjaardag met buitengewone reality en sport. VTM GO is niet alleen met stip de grootste lokale streamingdienst, maar investeert met VTM GO SHORTIES verder in kortere formats voor de jonge streamer, waarin nieuw talent en online creators een platform krijgen.

Twee jaar na de lancering beleefde de family of channels zijn beste voorjaar ooit. De VTM-zenders boekten samen een marktaandeel van 39,8% (+3,1%). VTM zette een stijging van 3,1% neer en kijkt met 27,1% marktaandeel terug op het beste voorjaar in twintig jaar tijd. Absolute kijkcijfertoppers waren o.a. The Masked Singer, The Voice Kids en De Verraders.

Nooit eerder zo veel publiekslievelingen in één tv-seizoen bij VTM

VTM bracht nooit eerder zoveel absolute publiekslievelingen samen in één tv-seizoen. Van bewezen successen zoals Blind Getrouwd, Erfgenaam Gezocht en The Voice van Vlaanderen tot puur gezinsentertainment zoals LEGO MASTERS, I Can See Your Voice en Code van Coppens. En natuurlijk is er ook de veelbesproken XL-comeback van SOS Piet. VTM trekt daarnaast een blik vol gloednieuwe programma’s open.

Jens Dendoncker is de host van Wie Zoekt Die Wint. In de oproepaflevering zoekt hij gezinnen die bereid zijn om hun hele huis overhoop te halen op zoek naar 100.000 euro die erin verstopt zit. Wonen op 24m²? Nora Gharib daagt in Tiny House Battle twee teams uit om een tiny house te ontwerpen en bouwen naar smaak van een koper. ‘Lappen’, ‘draaien’ en ‘gieten’ zijn straks booming business dankzij De Schaal van Pascale, waarin acht kandidaten alles uit de kast halen om de beste pottenbakker van Vlaanderen te worden. Jong geweld Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop openen in Het Jachtseizoen de avontuurlijke jacht op voortvluchtige bekende Vlamingen en brengen daarmee deze YouTube-hit naar het Vlaamse televisiescherm. Bruno Vanden Broecke maakt zijn debuut als host van Out Of Office, een ‘baan-brekend’ experiment met Vlamingen met een burnout en personen met een beperking. Tv-icoon Paul Jambers gaat ten slotte Back To The 90’s en blikt met de getuigen van toen terug op de meest spraakmakende reportages.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “VTM gaat voor een najaar bomvol hits. Dat was al het geval in de eerste helft van het jaar, met het beste VTM-voorjaar in meer dan twintig jaar tijd. Voor het najaar beloven we nog meer hits, elke avond, de hele avond lang. Met elke dag van de week andere straffe, entertainende programma’s om samen met het gezin, familie of vrienden te bekijken. Nog nooit brachten we zo veel publiekslievelingen samen in één tv-seizoen.”

Ontdek hier het najaar bij VTM:

Reality meets straffe verhalen meets sport bij VTM 2

VTM 2 wordt twee en bouwt verder op het succesvolle parcours van de voorbije vier tv-seizoenen. In het najaar is er plaats voor guts, straffe verhalen, reality en sport. In Battlecat duikt programmamaker Luk Wyns in de excentrieke en turbulente wereld van kooivechtster Cindy Dandois. Regi opent zijn Academy in Marbella en beslist in een live finale in het Sportpaleis wie de ster van zijn volgende hit wordt. Van Marbella naar Costa Belgica, waar Vlamingen gevolgd worden die luxepanden kopen en verkopen. Nog meer wegdromen in het buitenland kan met Expeditie Gooris in Amerika. De familie Gooris steekt de Atlantische oceaan over voor een roadtrip langs de Westkust. VTM 2 zet ook in op human interest. In In Mijn Caravan duikt programmamaker en nieuw tv-gezicht Kristof Dewamme de wereld in van de campings en de mensen die daar wonen. De wegenwacht wordt gevolgd in Pech Onderweg en Bockie De Repper roert opnieuw in de potjes - en de boeiende verhalen - van de man in de straat in Dat Eet Dan Gelukkig Zijn.

Wie VTM 2 zegt, zegt donderdarts. BV Darts kent dit seizoen een topcast met 12 grote namen die op een one-hundred-eighty mikken. De Professional Darts Corporation (PDC) komt bovendien naar Vlaanderen, met VTM 2 op de eerste rij. Tijdens het toernooi zullen grote internationale namen voor het eerst darten in ons land. In het najaar zendt de zender toptoernooien uit zoals het Belgian Darts Open, het Europees Kampioenschap en het World Darts Championship. Daarnaast hebben kijkers op dinsdag een vaste afspraak met Club Brugge in de UEFA Champions League en zijn op woensdag de strafste clashes tussen Europese voetbalteams te zien. Later in het najaar zendt VTM 2 ook de Croky Cup uit.

Kristine Willems, channel manager VTM 2: “VTM 2 viert eind augustus z’n tweede verjaardag. De voorbije twee jaar vulden we vier tv-seizoenen, goed voor zo’n 30 lokale programma’s. VTM 2 slaagde er zo in om stevige fundamenten te leggen waar we in het najaar verder op bouwen. We blijven onverminderd investeren om naast familiezender VTM ook de kijker die niet in familieverband kijkt een plek te geven waar die zich thuis voelt. Dat doen we met een najaar vol guts, straffe verhalen, reality en sport.”

VTM GO brengt meer SHORTIES en breekt door op het tv-scherm

VTM GO is niet langer een platform waar uitsluitend programma’s van de lineaire VTM-zenders te herbekijken zijn. Het gratis online platform biedt een volwaardig aanbod aan exclusieve kortere formats voor de jonge streamer. Die succeslijn trekt VTM GO in het najaar door met meer VTM GO SHORTIES.

In Drop Off worden Gerben Tuerlinckx en Arno The Kid gedropt op een voor hen onbekende bestemming in Europa. Ze moeten in 10 dagen tijd terugkeren, al liftend en zonder geld. Gerben en Arno keren ook terug met een tweede seizoen van Security Checkers. In The Voice Comeback Stage geeft Laura Tesoro als vijfde coach kandidaten een tweede kans om mee te dingen naar een plek in de liveshows. Ik Ben Camille werpt een authentieke en eerlijke blik op het leven van rijzende ster Camille Dhont en Stien & Simon Pop-Up volgt Stien Edlund samen met haar boyfriend Simon bij haar eerste stappen als onderneemster. Steffi & Gerben #deleven laat de camera’s toe bij hen op kot in Gent en Jamie-Lee Six blikt in Familie Files samen met 10 personages terug op iconische momenten uit het Familie-archief. VTM GO pakt ook uit met meeslepende teenage drama’s. Zo is er vanaf september elke schooldag een nieuwe aflevering van H3L, niet voor heilige boontjes, nu al een hype in Nederland.

Calogero Macaluso, directeur Streaming: “Met VTM GO boekten we de voorbije periode recordcijfers en blijven we met maandelijks bijna 17 miljoen views het absolute nummer 1 Vlaams streamingplatform. Onze focus om VTM GO nog toegankelijker te maken op het televisiescherm rendeert duidelijk. In juli werd VTM GO meer bekeken op het tv-scherm dan op eender welk ander scherm. Die nummer 1 positie hebben we ook te danken aan een sterke combinatie van lineaire toppers en exclusieve ‘midform-programma’s’, die we sinds dit voorjaar bundelen onder het label VTM GO SHORTIES.”

Davy Parmentier, creatief directeur: “Een gevarieerde mix van bestaande successen en opvallende nieuwkomers, 7 dagen op 7, voor elke kijker. Dat is dit najaar onze ambitie met liefst 40 lokale titels op VTM, VTM 2 en VTM GO. Bestaande programma’s als The Voice van Vlaanderen, Blind Getrouwd, Regi Academy en Costa Belgica werden tegen het licht gehouden en grondig opgefrist. Daarnaast zetten we ook traditioneel in op eigen ontwikkeling. Dat vertaalt zich in 18 gloednieuwe programma’s, allemaal formats die hier in Vlaanderen bedacht en ontwikkeld zijn. Zo is het uitkijken naar de hype van het pottenbakken in De Schaal van Pascale, het hartverwarmende experiment van Out of Office en de aanstekelijke slooptocht onder leiding van Jens Dendoncker in Wie Zoekt Die Wint. VTM 2 focust op straffe nieuwe reality in Battlecat en In Mijn Caravan. En bij VTM GO springen Drop Off en Ik Ben Camille in het oog.”

Ontdek hier de najaarsprogramma’s bij VTM

Het Jachtseizoen - vanaf 1/9 om 20u35

BV’s in een feloranje overalls maken Vlaanderen onveilig. Onder andere Sam Gooris & Sergio, Sven De Ridder & Gunther Levi, Cathérine Moerkerke & Hannelore Simoens, Guga Baúl & Chris Van Espen en Jens Dendoncker & Jeroen Verdick ontsnappen uit een cel en zijn op de vlucht voor drie genadeloze jagers: Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop. De bekende vluchters mogen op voorhand twee liften regelen, maar krijgen verder niets. Geen gsm, geen geld, geen hulpmiddelen en al zeker geen medelijden. Kunnen de boeven succesvol ontsnappen of worden ze bij de kraag gevat? Het Jachtseizoen belooft een zenuwslopend maar entertainend kat-en muisspel.

Bekijk hier de eerste beelden.

De Schaal van Pascale - vanaf 6/9 om 20u35

Keramiek is hotter dan ooit en zorgt nu ook bij VTM voor spanning, amusement en verwondering. Host Kürt Rogiers gaat samen met doorwinterde keramisten Pascale Naessens, Tortus en Rudie Delanghe op zoek naar de beste amateur-pottenbakker. Een zoektocht waarin creativiteit, authenticiteit, durf, verbazing en emotie centraal staan in een adembenemende en inspirerende arena. Acht kandidaten kregen een intense masterclass om zich klaar te stomen voor de wedstrijd. Wie kneedt en draait zich tot de strafste pottenbakker van het land én gaat naar huis met de trofee van De Schaal van Pascale?

Bekijk hier de eerste beelden.

Wie Zoekt Die Wint - op 3/9 om 19u55

Jens Dendoncker en zijn team van verstop-experts verbergen 100.000 euro cash in het huis van een gezin, op de meest waanzinnige plekken. Als het gezin thuiskomt, krijgen ze welgeteld 30 minuten om hun eigen huis compleet op stelten te zetten, op zoek naar al dat geld. Alles wat ze vinden, kunnen ze winnen. In hoeverre zijn zij bereid hun eigen huis te slopen voor cash?

Bekijk hier de eerste beelden.

Tiny House Battle - later dit najaar

Wonen op 27m²? Het kan! In Tiny House Battle schotelt Nora Gharib elke week dé ultieme klus-uitdaging voor aan twee bouwteams. De hobbyklussers krijgen 9 dagen de tijd om een tiny house te bouwen en ontwerpen naar de smaak van een koper. Elke vierkante meter moet dus maximaal benut worden. Welk team haalt de deadline? Wie komt met de meest creatieve, vindingrijke en handige oplossingen op de proppen en welk bouwteam blaast de koper omver?

Out Of Office - later dit najaar

Bruno Vanden Broecke brengt vijf mensen die kampen met een burn-out samen voor een ‘baan-brekend’ experiment. Op de Emiliushoeve, een zorgboerderij waar mensen met bijzondere kwaliteiten elke dag vol goesting naar hun werk komen, stappen ze even uit hun dagelijkse ratrace. Voor een half jaar worden ze collega's en starten ze samen een nieuw project: een oude stal ombouwen tot een korte keten biowinkel. Een mix van twee werelden, waarbij ze leren van elkaar en elkaars kwaliteiten. Het wordt een half jaar van afbreken en opbouwen. Niet alleen letterlijk, ook symbolisch. Want op het einde van dit experiment volgt de vraag: keren ze terug naar hun job of geven ze hun leven een nieuwe wending?

Jambers Back To The 90’s - vanaf 6/9 om 21u50

De jaren 90: wie zijn ze, hoe waren ze, wat dreef ons? Tussen 1992 en 1998 maakte Paul Jambers maar liefst 192 reportages waarvan vele onderwerpen destijds behoorlijk wat stof deden opwaaien en voor heel wat commotie zorgden. Maar ze waren relevant, toen én nu. Paul blikt terug op de meest spraakmakende reportages die tot het collectieve geheugen van Vlaanderen behoren. Hoe relevant zijn ze nog in 2022? Jambers zoekt het uit en toetst de situatie anno 2022 af met de beelden en getuigen van toen.

Bekijk hier de eerste beelden.

Ons DNA - later dit najaar

Hoe komt het dat we de helft van onze genen delen met een banaan? Bepaalt ons DNA of we hoogtevrees hebben? En kunnen we DNA aanpassen om ziektes te voorkomen? Of om ze te genezen? Frances Lefebure en Lieven Scheire slaan de handen in elkaar en nemen de kijkers mee op een wetenschappelijke ontdekkingstocht door ‘Ons DNA’. Met een mix van fascinerende weetjes en onthutsende theorieën proberen ze de mysteries van de menselijke genetica te ontrafelen. Zes weken lang ondergaan onbekende en bekende proefkonijnen allerlei experimenten. Onder andere Koen Wauters, Gloria Monserez, Thibault Christiaensen en Dina Tersago geven hun diepste genetische geheimen prijs. Daarnaast helpen Lieven en Frances mensen in hun persoonlijke zoektocht naar een familielid en lossen ze zo de grootste familieraadsels op aan de hand van één enkel DNA-staal.

Billie vs Benjamin - later dit najaar

Billie en Benjamin lijken een match made in heaven. Tot een banale discussie de linkse 'trut’ in Billie en de rechtse 'lul’ in Benjamin naar boven haalt. De liefde tussen hen is groot, maar hun tegenstellingen dreigen al snel nog groter te worden. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Charlotte Timmers (Billie) en Ward Kerremans (Benjamin). Joke Emmers en Jeroen Perceval spelen Billies beste vriendin Marie en Benjamins beste vriend Tommie. De comedy-dramareeks van Shelter scheerde hoge toppen op Streamz en werd verkozen tot beste serie op het International TV Series Festival in Berlijn.

Bekijk hier de eerste beelden.

Blind Getrouwd - vanaf 5/9 om 20u35

Blind Getrouwd zorgt voor het grootste trouwfeest van Vlaanderen! 5 mannen en 3 vrouwen durven blind te springen voor de liefde en delen dezelfde droom: via de wetenschap gematcht worden aan hun ideale partner. Dat grote avontuur gaan ze dit seizoen allemaal samen aan. Ze delen de spanning in aanloop naar de trouw en wagen samen de grote sprong. De 4 koppels trouwen op dezelfde dag op 4 verschillende locaties. Het feesten nadien doen ze samen op één groot trouwfeest. En ook op huwelijksreis gaan ze samen, in hetzelfde resort. Bij wie slaat de vonk over?

Bekijk hier de eerste beelden.

The Voice van Vlaanderen - later dit najaar

De microfoons staan klaar en de rode stoelen gaan opnieuw aan het draaien. In het nieuwste seizoen van The Voice van Vlaanderen gaan kersverse coaches Mathieu Terryn van Bazart en Jan Paternoster van Black Box Revelation samen met Koen Wauters en Natalia op zoek naar die ene stem die hen van hun sokken blaast. Ook onder de hosts schittert er dit seizoen jong en fris talent. Ervaren klassebak An Lemmens krijgt het gezelschap van Aaron Blommaert en Gloria Monserez.

Bekijk hier de eerste beelden.

SOS Piet XL - later dit najaar

Naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag trekt Piet, gewapend met zijn iconisch valiesje en veel goesting, weer door heel Vlaanderen. Honderden mensen contacteerden hem met kookproblemen zoals ingevallen puddings, droge lasagnes of verbrande nagerechten. Maar Piet helpt niet enkel hen uit de nood, ook verschillende bekende Vlamingen zitten met een kookprobleem waaronder Goedele Liekens, Nathalie Meskens en Patje Krimson. Ook zij mogen op de hulp van Piet rekenen. En last but not least bezoekt Piet de meest spraakmakende koks uit 18 seizoenen SOS Piet om te kijken of ze nog weten “wat ze geleerd hebben die dag”.

Ik Ben Camille - later dit najaar

Wat gebeurt er met een meisje van 20 wanneer ze op enkele jaren tijd de grootste popster van Vlaanderen wordt? In de biopic Ik Ben Camille vertelt Camille Dhont open en eerlijk over haar leven als superster. Tot enkele jaren geleden was ze een schoolgaand meisje en nobele onbekende, vandaag staat ze op de drempel van een leven vol glitter en glamour. Camille neemt de camera’s mee privé, maar ook tijdens optredens, de opnames van haar nieuwe album, de voorbereidingen van haar Lotto Arena-concerten én de concerten zelf.

K3, één jaar later - later dit najaar

K3, één jaar later volgt exclusief hoe Hanne, Marthe en Julia het afgelopen jaar als nieuwe K3 hebben beleefd. Naast de première van hun Kom Erbij-tour, de videoclipopnames van Mango Mango, de razend drukke zomertour door Vlaanderen en de opnames van The Voice Kids volgt de docu ook de zwangerschap van Hanne van heel dichtbij. Hoe kwamen Marthe en Julia te weten dat Hanne zwanger is? Wordt het een jongen of een meisje? Deze unieke blik achter de schermen én in het leven van Hanne, Marthe en Julia neemt de kijkers mee in de wereld van Vlaanderens meest succesvolle groep van dit moment.

Erfgenaam Gezocht - later dit najaar

Wat als er een vergeten fortuin op je ligt te wachten? In Erfgenaam Gezocht gaat Axel Daeseleire opnieuw op zoek naar erfgenamen in binnen- en buitenland om hun erfenis alsnog te overhandigen. Dit seizoen krijgt hij de hulp van notaris Carol Bohyn. Tijdens zijn speurtocht komt Axel op onverwachte plekken, maakt hij verrassende ontmoetingen mee en ontrafelen zich ontroerende, grappige en aangrijpende familieverhalen. Aan het einde van de rit blijft er nog maar één vraag over: op welk bedrag heeft de erfgenaam recht?

Code van Coppens - later dit najaar

De ongebreidelde fantasie van Staf en Mathias kent in dit nieuwe seizoen écht geen grenzen meer. Hun vindingrijkheid lijkt wel eindeloos en ze trakteren opnieuw bekende Vlamingen op heel wat nieuwe raadsels en uitdagingen. Een kleine greep uit de duo's van deze reeks: Daphne Wellens en Frances Lefebure, Klaasje Meijer en Lize Feryn, Gers Pardoel en Nora Gharib, Jens Dendoncker en Jeroen Verdick en Luc Appermont en Bart Kaëll. De immer verstandige Lieven Scheire staat ook opnieuw paraat met een verklaring bij de meest opvallende proeven.

I Can See Your Voice - vanaf 2/9 om 20u35

Zingen ze echt of slecht? Met 2500 euro op het spel daagt Jonas Van Geel elke week 2 kandidaten uit om te raden wie van de 7 performers echt kan zingen en wie iedereen voor de gek houdt. Dat alles zonder ook maar één noot te horen. De kandidaten krijgen daarbij de hulp van panelleden Kürt Rogiers, Ingeborg, Kamal Kharmach en Vincent Fierens en een wisselende gastartiest. Dat zijn niet de minste: Metejoor, Jérémie Makiese, Margriet Hermans, Regi & Pauline, Bart Peeters, Jaap Reesema, Loredana en Sylver maken dit seizoen hun opwachting. Kunnen zij de echte zangers van de valse onderscheiden?

LEGO MASTERS - vanaf 3/9 om 20u45

Andy Peelman en zijn Nederlandse co-host Jamai Loman schotelen acht nieuwe teams uit België en Nederland een bijna onmogelijke uitdaging voor: het bouwen van nóg mooiere, creatievere, grotere en indrukwekkendere bouwwerken dan de afgelopen seizoenen. Wie bouwt spectaculairder dan de rest, wie heeft het beste technisch inzicht, wie heeft stalen zenuwen en welk duo wint LEGO MASTERS 2022?

Bekijk hier de eerste beelden.

Alloo bij de Verkeerspolitie - vanaf 8/9 om 21u35

Na jarenlang meerijden met de Federale Wegpolitie is Luk Alloo nu te zien op nationale en gewestelijke verbindingswegen waar hij een nieuw arsenaal aan overtredingen te zien krijgt: te snel rijden in de bebouwde kom, foutparkeerders, opgedreven brommertjes,… Alloo zit mee op de achterbank van de lokale verkeerspolitie en volgt dag en nacht een twaalftal agenten in de politiezones Gent en Sint-Niklaas. De kijker krijgt een beeld van de verkeerspolitie die ingrijpt, bemiddelt en verzoent, maar ook beboet, achtervolgt en oppakt.

Beste Kijkers - vanaf 7/9 om 20u35

De gekste, grappigste en opmerkelijkste fragmenten van de week gemist? Niet getreurd, want Nathalie Meskens geeft in Beste Kijkers graag een overzicht. Wekelijks zakken drie nieuwe kijkvrienden af naar de gloednieuwe studio om er met de voeten mee onder tafel te schuiven. Welke BV heeft het best tv gekeken en welk fragment haalt de grootste schaterlach naar boven? Een absoluut feest van het televisielandschap!

Helden van Hier: De Kust - vanaf 7/9 om 21u40

Het zijn drukke dagen aan de kust van Oostende. Strandwachters, artsen en ambulanciers, politie en brandweerlui werken met man en macht om de kust veilig te houden. Rellen, vermiste kinderen, diefstal… Helden van Hier: De Kust volgt het reilen en zeilen van de hulpdiensten.

Helden van Hier: De MUG - later dit najaar

Het zijn elke dag spannende momenten voor de Helden van Hier. De klok rond staat de spoeddienst van het AZ Sint-Lucas in Gent paraat om uit te rijden met zwaailichten en sirene. De kijker beleeft de adrenaline van artsen, ambulanciers en verplegers tijdens hun levensreddende job vanop de eerste rij. Een brommer die overkop gaat, een sportongeval tijdens een basketbalmatch, een hartinfarct in de supermarkt, een werkongeval in een grote fabriek… De adrenaline van elke interventie is voelbaar tot in de huiskamer.

De Kotmadam - later dit najaar

Vlaanderens langstlopende sitcom over madame Jeanne, haar iconische snoepwinkeltje en haar studenten is eindelijk terug met nieuwe afleveringen. Met het 24ste seizoen voor de deur behoort De Kotmadam ondertussen tot het collectief geheugen van de Vlaming. Misverstanden, studentenfratsen en onverwachte situaties leiden opnieuw tot veel humor. Kotmadam Jeanne (Katrien Devos) verwelkomt ook een nieuwe student: Simon, een rol voor Arno Moens.

Familie - vanaf 29/8 elke weekdag om 20u00

Het 32ste seizoen wordt afgetrapt met een dubbele dosis spanning, drama en sensatie. Wordt de autocrash in het water Véronique (Sandrine André) fataal? Hoe loopt het drama af voor Lars (Kürt Rogiers) en Koen (Sieg De Doncker)? Overleeft Niko (Jo Hens) de boksmatch waarin hij KO werd geslagen? Hoe moet het verder met Quinten (Maxime De Winne), die met drugs is opgepakt in Singapore? Na een lange zomer krijgen de Familie-kijkers eindelijk de antwoorden op hun vragen.

Lisa - vanaf 5/9 om 18u20

Waar de fans van Lisa lang van droomden, is eindelijk gebeurd: Lisa (Tinne Oltmans) en Jonas (Oscar Willems) gaven elkaar het jawoord tijdens een spetterend huwelijksfeest. Maar leven ze nog lang en gelukkig? In een spannend nieuw seizoen van de telenovelle zet een dramatische gebeurtenis het leven van de personages in ieder geval flink op zijn kop… En dan zijn er nog die andere hamvragen: is Reinhout (Ben Van Ostade) de vader van Jonas? En overleeft Katja (Anouck Luyten) haar val of jaagt Gert wéér iemand de dood in?

Rode Duivels - later dit najaar

De voetbalfan volgt De Rode Duivels in hun laatste rechte lijn richting het WK. In september gaat het nationale elftal in duel tegen Wales en Nederland tijdens de laatste twee wedstrijden in de poulefase van de Nations League. Liefhebbers kunnen ook genieten van de laatste vriendschappelijke match van de Duivels tegen Egypte, voor ze naar Qatar vertrekken.

Dit zijn de guilty pleasures bij VTM 2

Expeditie Gooris in Amerika - later dit najaar

De familie Gooris laat Europa achter zich en steekt de Atlantische oceaan over voor een roadtrip langs de Westkust van Amerika. De sympathiekste familie van het land trekt van ‘The Golden State’ Californië tot diep in de woestijn. Dankzij de onstuimige steden, adembenemende stranden, weidse landschappen en de typisch Amerikaanse cultuur beleven Sam, Kelly, Kenji en Shania een onvergetelijk avontuur, gevuld met hilarische situaties, verrassende wendingen maar ook ontroerende familiemomenten.

Battlecat - elke dinsdag om 22u40

Ze is kooivechtster op wereldniveau, single mom met zes kinderen, leerkracht, eigenaar van haar eigen gym én Only Fans model. Maak kennis met Cindy “Battlecat” Dandois, de vrouw met negen levens en een onuitputtelijke oerkracht, die haar dromen najaagt en daarbij geen blad voor de mond neemt. Programmamaker Luk Wyns ontdekte deze bijzondere powerwoman aan de schoolpoort. In de realityreeks Battlecat duikt hij in haar excentrieke en turbulente wereld terwijl ze zich klaarstoomt voor de ‘main fight’ op een belangrijk MMA-toernooi.

In Mijn Caravan - later dit najaar

“In mijn caravan ben ik superman.” Human interest reporter Kristof Dewamme werkte jarenlang achter de schermen bij Paul Jambers en Axel Daeseleire, maar trekt nu alleen op pad. Met zijn caravan. Die poot hij neer op verschillende campings in Vlaanderen, op zoek naar de levensverhalen van de supervrouwen en -mannen die permanent op een camping verblijven.

Costa Belgica - elke maandag om 21u40

Costa Belgica doet iedereen opnieuw wegdromen van vastgoedparels onder de Spaanse zon. Vlaamse vastgoedmakelaars bewegen hemel en aarde om hun Vlaamse en internationale klanten aan hun Spaanse droomcasa te helpen. Alsof dat niet genoeg is, geven de makelaars een unieke inkijk in ‘s werelds meest luxueuze en exclusieve miljoenenvilla’s onder de Spaanse zon. Klaar voor pure property reality?

Regi Academy - elke donderdag om 20u30

Terwijl ‘Regi-Academy’-winnares Pauline de hitlijsten verovert met haar eerste eigen single, opent Regi opnieuw de deuren van zijn Regi Academy. Samen met partners in crime Kathleen Aerts, Jaap Reesema en Lester Williams gaat hij op zoek naar dé ster van zijn volgende hitsingle. Wie part of the Regi family wordt, wordt op 22 oktober beslist tijdens een spetterende live finale in een kolkend Sportpaleis. Maar voor de finalisten tijdens Regi’s megafeest op het podium belanden, reizen de kandidaten naar het zonnige Marbella. Daar worden ze niet alleen concurrenten, maar ook huisgenoten. Ze leven intensief samen in een luxueuze villa, waar ze deel uitmaken van de Regi family en de afvalrace genadeloos losbarst.

BV Darts - vanaf 8/9 om 21u40

We have darts in our hearts bij VTM 2! En dat geldt ook voor 12 bekende Vlamingen die de sport omarmen en aan ‘de oche’ gaan staan in een nieuw seizoen van BV Darts. Zuhal Demir, Saartje Vandendriessche, Elke Clijsters, Jamie-Lee Six, Omar Souidi, Tourist LeMC, Riadh Bahri, Flor Decleir, Pascal Braeckman, Maksim Stojanac en Francesco Planckaert scherpen iedere donderdarts de pijlen en gaan de strijd met elkaar aan. Wie gooit zonder verpinken een one-hundred-eighty en volgt Andy Peelman op als beste BV-darter van het land?

Dat Eet Dan Gelukkig Zijn - later dit najaar

Dat de meeste mensen zelf hun potje koken, is volgens professioneel restaurantbezoeker Bockie De Repper nog steeds fake news. Wim Opbrouck stuurt hem daarom opnieuw op culinaire queeste doorheen Vlaanderen. Bockie belt bij de mensen aan om zijn neus in hun kookpotten en zijn voeten onder de keukentafel te steken. Wie nodigt Bockie thuis uit en schotelt hem niet alleen een doordeweeks potje, maar ook boeiende verhalen voor? Welke vereniging ontvangt Bockie met open armen tijdens de jaarlijkse mosselsoupé of spaghetti-avond? Inschrijven kan via vtm.be. Bockie zelf hoopt alvast dat hij niet aan de keukentafel van één of andere BV belandt…

Bekijk hier de oproep.

Een Echte Job NL - elke dinsdag om 21u35

Bij ons ruilden onder meer Nora Gharib, Jonas Van Geel en Metejoor de spotlights in voor een job als verpleegkundige in het Vlaamse hitprogramma Een Echte Job. Nu gaat ook Philippe Geubels aan de slag in het ziekenhuis in de succesvolle Nederlandse remake. Dat doet hij samen met o.a. Rachel Hazes en Natasja Froger.

Bekijk hier de eerste beelden.

Special Forces: Wie Durft Wint - elke maandag om 20u30

Tien Bekende Nederlanders laten hun comfortabele leventje achter zich en gaan mee op een bikkelharde en loodzware militaire training van de Special Forces. Ze ondervinden aan den lijve waartoe een mens in staat is, verleggen hun grenzen en komen oog in oog te staan met hun grootste angsten.

Pech Onderweg - later dit najaar

Een klapband op weg naar de kust, motorpech terwijl je naar een festival trekt of een platte batterij tijdens een Old Timer Rally. Ook in de vakantieperiode belanden heel wat chauffeurs in vervelende situaties onderweg. Gelukkig is er dan de wegenwacht to the rescue! In ‘Pech Onderweg’ nemen enkele vertrouwde én nieuwe wegenhelden de kijker mee op pad om automobilisten uit de nood te helpen. Van technische, zenuwslopende uitdagingen tot boeiende ontmoetingen.

Darts - later dit najaar

De liefde voor darts laait hoog op. Dit najaar zendt VTM 2 dan ook het ene toptoernooi na het andere uit. Om het najaar met een knal te openen zakt het dartscircus met alle grote sterspelers in september af naar Vlaanderen voor het Belgian Darts Open. In oktober en november doen twee Majors het hart van de dartsliefhebbers sneller kloppen: de World Grand Prix en het Europese Kampioenschap. Aansluitend vormen de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals dé ideale opwarmers voor hét belangrijkste toernooi van het jaar: Het Wereldkampioenschap dat in december in Londen doorgaat. VTM 2 omkadert deze resem topaffiches met live commentaar - in 14 weken ruim 200 uur televisie! - en interviews ter plaatse. Meer dan ooit zit darts in our hearts!

Voetbal - later dit najaar

Voetbal van de hoogste plank met de grootste sterspelers en straffe clashes tussen Europese topteams: op woensdagen verwent VTM 2 voetballiefhebbers met de UEFA Champions League. Hoe ver zal landskampioen Club Brugge het schoppen in het prestigieuze toernooi? Zullen Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne het waarmaken met respectievelijk Real Madrid en Manchester City en sleept één van deze Belgische sterspelers de Ball D’Or in de wacht? VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx is trouw op post om samen met analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde de wedstrijden van een voor- en nabeschouwing te voorzien. Dit najaar zendt VTM 2 ook al enkele matchen uit de Croky Cup uit.

Blind Getrouwd Australië

Blind Getrouwd Australië brengt een dagelijkse portie dating reality in de vooravond. Ook down under durven enkele stoere koppels blind te springen voor de liefde. Intense emoties, drama én liefde. Bij welk koppel spatten de vonken er vanaf?

VTM GO pakt uit met deze VTM GO SHORTIES

Ik Ben Camille - later dit najaar

Wat gebeurt er als je op 20-jarige leeftijd de grootste popster van Vlaanderen wordt? In korte afleveringen gaat de kijker mee on the road en ontdekt die het drukke leven van de jonge superster Camille Dhont. Van zingen in de huiskamer als 6-jarige kleuter tot optreden als een échte superster in een uitverkochte Lotto Arena.

Bekijk hier de eerste beelden.

Security Checkers - later dit najaar

Zijn zwaar beveiligde plaatsen echt wel zo goed beveiligd als ze beweren? Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx ontdekten al dat de security-maatregelen niet overal waterdicht zijn. Waar lukt het hen deze keer om ongemerkt binnen te breken?

Steffi & Gerben #deleven - later dit najaar

Online creators Gerben en Steffi zitten nog steeds samen op kot in Gent. Hoe bevalt het studentenleven? Wat schaft de pot? Heerst er voldoende discipline? De kijker ontdekt het verloop van hun nieuwe leven in de realityreeks Gerben & Steffi.

The Voice Comeback Stage - later dit najaar

Ook dit seizoen gaat Laura Tesoro in de exclusieve spin-off The Voice Comeback Stage op zoek naar twee ruwe diamanten die de andere vier coaches over het hoofd hebben gezien. Als vijfde coach kijkt ze backstage mee en selecteert ze in de Blind Auditions, de Knockouts en de Battles talenten die een tweede kans verdienen. Die kandidaten moeten zich opnieuw bewijzen met als ultieme doel een ticket voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen.

Drop Off - later dit najaar

Gerben Tuerlinckx en Arno The Kid trekken opnieuw op avontuur. Ze worden gedropt op een voor hen onbekende bestemming in Europa en krijgen 10 dagen de tijd om terug te keren naar huis, al liftend en zonder geld. Bereiken ze op tijd het thuisfront?

Stien & Simon Pop-Up - later dit najaar

Hoe start je op jonge leeftijd een eigen zaak? Stien en Simon openen op 15 september hun eigen pop-up winkel in Gent, in een pand dat ze hebben gewonnen. Van schilderen tot wifi installeren en van events organiseren tot dozen inpakken en versturen, alles doen ze zelf. Bovendien gaan ze samen op kot om van daaruit hun onderneming te leiden.

Vloglab - later dit najaar

Muziek, bedrog, verdriet, jaloezie, maar gelukkig ook veel liefde. Met hun vlogcamera in de hand nemen de vloggers iedereen opnieuw mee in hun jonge, turbulente leven.

H3L - vanaf 1/9

De tweeling Tess en Thomas zijn nieuw in klas H3L en dat is niet altijd even makkelijk. Pesten, verliefd zijn, groepsdruk, afgewezen worden... Ze ervaren de struggles van elke andere 16-jarige. Vinden ze uiteindelijk hun plaatsje in de klas of wordt dit een heel moeilijk schooljaar?

Bekijk hier de eerste beelden.

Familie Files - later dit najaar

Jamie-Lee Six duikt in het rijke archief van Familie en blikt samen met 10 personages terug op enkele iconische momenten. Meer dan ooit worden het heden en verleden van Familie met elkaar verbonden.

Ontdek het najaar van VTM GO hier:

