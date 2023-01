VTM-zenders blikken terug op meest succesvolle televisiejaar sinds 2001

De VTM-zenders sluiten 2022 af als meest succesvolle televisiejaar sinds 2001. Het voorbije jaar wist de zendergroep als enige winst te boeken en steeg het marktaandeel over alle zenders heen met 1,7% tot een gemiddelde van 39%. Vlaggenschip VTM werd de grootste winnaar. Na het sterkste voorjaar in meer dan 20 jaar tijd mag de zender het hele jaar 2022 uitroepen tot het meest succesvolle televisiejaar sinds 2002. Het gemiddelde marktaandeel steeg door tot een ijzersterke 25,8%, een winst van 1,5% tov het jaar ervoor, waardoor VTM met stip de grootste zender is bij alle 18- tot 54-jarigen.

In primetime werden het voorbije jaar heel wat succesvolle nieuwe titels gelanceerd. De Verraders scheerde hoge toppen met gemiddeld 1,2 miljoen kijkers en 38%. Daarnaast boekten Wie Zoekt Die Wint (37%), I Can See Your Voice (37%), Ons DNA (33%), Marble Mania (32%), De Kasteelmoord (31%), K3, één jaar later (31%), Billie vs Benjamin (30%), Ik Ben Camille (30%), Blind Gesprongen (29%), Het Jachtseizoen (28%) en Out Of Office (28%) mooie marktaandelen. Ook verschillende sterkhouders keerden in 2022 met groot succes terug, met als uitschieter The Masked Singer, dat goed was voor 1,9 miljoen kijkers en 70%. Daarnaast werden Code van Coppens (45%), The Voice Kids (41%), Blind Getrouwd (36%), The Voice van Vlaanderen (33%), Liefde voor Muziek (33%), Huis Gemaakt (33%), LEGO MASTERS (32%), Een Echte Job (32%), Vrederechters (31%), Helden van Hier: De Mug (31%) en Tien Om Te Zien (27%) druk bekeken. De top 15 van meest bekeken VTM-programma’s van 2022 kent dan ook een brede waaier van verschillende formats.

Het ijzersterke vooravondblok met Lisa, VTM NIEUWS en Familie blijft één van de belangrijkste fundamenten voor het VTM-succes. VTM NIEUWS behaalde in 2022 zelfs het hoogste marktaandeel sinds 2002, met een gemiddelde van 36,4%. Ook Familie is bezig aan een ongeziene klim en boekte met 37,9% het hoogste marktaandeel sinds 1998. Na meer dan 30 jaar is de dagelijkse reeks populairder dan ooit bij jonge kijkers.

Straffe zomer voor VTM 2, VTM GO schittert op volle kracht

De groei van VTM gaat niet ten koste van VTM 2, dat er in 2022 0,4% op vooruit ging in vergelijking met 2021. De zender zet zo op jaarbasis een sterk marktaandeel neer van 6,6%. Na het mooie voorjaar (+0,2% tot 6,4%) liep de winst voor VTM 2 afgelopen zomer op met 1,5% tot 6,7%. De zender hield dat succesvolle marktaandeel ook in het najaar vast. Darts - met als uitschieter het populaire WK Darts (15%) op dit moment - en Champions League (19%) blijven de grootste drivers voor de groei bij VTM 2. Deze werden aangevuld met nieuwe hits zoals De Grootste Lefgozer (18%) en B&B zoekt Lief (16%), en sterkhouders zoals De Vuilste Jobs van Vlaanderen (20%) en Regi Academy (14%).

VTM GO schitterde in 2022 op volle kracht. Het totaal aantal views liep het afgelopen jaar verder op tot 200 miljoen, een stijging van 12% met het jaar ervoor. VTM GO is dan ook met stip het grootste online videoplatform van Vlaanderen en palmt zo 52% marktaandeel in. Naast de lineaire content is de sterke groei te danken aan de introductie van de VTM GO SHORTIES, die 35% meer bekeken werden. Grootste successen waren Behind The Mask, Vloglab #stories, Raven en Louise in het nauw, Security Checkers en The Voice Comeback Stage.

2022 was dus een absoluut grand cru jaar voor de VTM-merken. En ook in 2023 blijven de zenders samen met VTM GO klaarstaan met topentertainment. Zo is het nu al uitkijken naar het nieuwe seizoen van The Masked Singer bij VTM, Expeditie Gooris in Amerika bij VTM 2 en nieuwe VTM GO SHORTIES in het voorjaar.