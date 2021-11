VTM volgt exclusief de eerste weken van de gloednieuwe K3 in ‘K3, een nieuw begin’

Nu zaterdag 27 november is het moment eindelijk daar. Dan weten Vlaanderen en Nederland wie de opvolgster van Klaasje wordt en samen met Hanne en Marthe de nieuwe K3 zal vormen. Een stukje tv-geschiedenis waarvoor velen nu al op het puntje van hun stoel zitten. Voor alle K3-fans die wekenlang intens meeleefden met de meest spraakmakende zoektocht van het jaar heeft VTM leuk nieuws. Meteen na de grote live finale laten de camera’s de nieuwe K3 immers niet meer los en volgen ze de K’tjes tijdens hun eerste weken samen. Al hun belevenissen en de momenten waarop ze elkaar beter leren kennen zijn vanaf 4 december elke zaterdag om 19u55 exclusief te volgen in ‘K3, een nieuw begin’ bij VTM .

Amy, Celester, Diede of Julia: in de grote live finale van K2 zoekt K3 zal duidelijk worden wie van deze vier de leukste vacature van het land mag invullen. De winnares staat aan de start van een heel nieuw leven. Een heel nieuw begin. Er staat haar meteen een blitzcarrière te wachten én… een goed gevulde agenda. ‘K3, een nieuw begin’ volgt Hanne, Marthe en het kersverse K3’tje tijdens de eerste weken na de wedstrijd en is er ook bij op de eerste reeks grote shows in het Sportpaleis. Verder werpt de reeks een unieke blik achter de schermen bij de release van de nieuwe single, de clipopnames en de voorbereidingen voor het nieuwe album. In ‘K3, een nieuw begin’ volgt Vlaanderen het nieuwe K3-avontuur vanop de eerste rij bij VTM.