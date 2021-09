©️ Belga

De bal gaat aan het rollen. Nu donderdag schieten de Rode Duivels opnieuw in actie tijdens de WK-voorrondes. Het doel van de Gouden Generatie is een kwalificatie op het WK 2022 in Qatar. Om die af te dwingen, moeten er eerst punten gesprokkeld worden. Estland vormt de eerste horde in het drieluik van de WK-kwalificatieduels die het elftal moet nemen. Die wedstrijd is nu donderdag 2 september om 20u25 te zien bij VTM. Op zondag 5 september om 20u20 komt Tsjechië op bezoek. Kunnen de Duivels na het gelijkspel in de heenmatch revanche nemen? Enkele dagen later, op woensdag 8 september om 20u25, trekt het elftal naar Wit-Rusland. Tijdens de heenwedstrijd hakte de Rode Duivels deze tegenpartij in de pan met een eindscore van 8-0. Maken ze er opnieuw een doelpuntenkermis van en lukt het de Rode Duivels om zich te kwalificeren voor Qatar?

Bekijk hier de trailer:

VTM volgt de weg van de Rode Duivels naar Qatar op de voet. Bij al deze wedstrijden is VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx op post in de studio van Deviltime. Ook analisten Marc Degryse en Jan Mulder schuiven mee aan, samen met voormalig Red Flame Heleen Jaques voor de eerste twee wedstrijden tegen Estland en Tsjechië en voormalig Rode Duivel Timmy Simons voor de laatste wedstrijd tegen Wit-Rusland. Samen brengen ze heel wat interlandervaring met zich mee naar de studio. Gilles De Bilde is de man in het veld. Vanaf oktober kunnen voetballiefhebbers bij VTM genieten van topaffiches in de eindronde van de UEFA Nations League, waarin België het opneemt tegen de grootste Europese voetbalkleppers.

Maarten Breckx: “De Rode Duivels staan voor een zeer belangrijke overgangsperiode, razend interessant om te volgen. Hoe hebben ze dat EK verteerd? Welke lessen gaan ze trekken uit hun nederlaag daar tegen Italië? Welke nieuwe gezichten leiden ons mee naar het WK? Tegen Estland en Wit-Rusland mogen we enkele van die jonge frisse kopjes verwachten, zoals De Ketelaere en Sambi Lokonga. En Tsjechië wordt wellicht al meteen een echte test.”

Niet voor publicatie :

De foto van Maarten Breckx uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be

Fotocredit Rode Duivels: © Belga

De trailer kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/246648?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>