VTM viert de kerst- en eindejaarsdagen met nieuwe programma’s, muzikale spektakels, veel humor en feelgoodfilms

De kerst- en eindejaarsperiode gaat ook bij VTM niet ongemerkt voorbij. Het gloednieuwe programma ‘Mijn Beste Kerst Ooit’, de kerstspecial van ‘SOS Piet XL’, dé grote finale van The Voice van Vlaanderen en heel wat kerstfilms brengen de hartverwarmende kerstsfeer nog meer tot in de huiskamer.

Tiny houses, feestelijke gerechtjes en muzikale parels

Vanaf 12 december barst de kerstgekte helemaal los in ‘Mijn Beste Kerst Ooit’. Elke week gaan vier kerstgekke duo’s met elkaar de strijd aan om … de beste kerst ooit te organiseren. Ze nodigen elkaar om de beurt uit bij hun thuis om samen te tafelen en nadien beoordelen ze elkaar op vlak van decoratie, diner en traditie. Slechts één duo slaagt er aan het einde van de week in om het beste kerstfeest te organiseren.

Alsof de kerstperiode nog niet knus genoeg is, maakt Nora Gharib het graag nog wat knusser in het gloednieuwe programma ‘Tiny House Battle’. Vanaf 20 december nemen wekelijks twee bouwteams het tegen mekaar op om in 9 dagen tijd een tiny house te bouwen naar smaak en ontwerp van de koper. Welk team kan de koper omver blazen met een gezellig, praktisch en creatief huisje van 27m²?

Ook Piet Huysentruyt haalt de kerstmagie graag boven. Op 21 december sluit hij ‘SOS Piet XL’ af met feestelijke gerechtjes. Bij Natalia staan er kalfszwezeriken op het menu, en de West-Vlaamse Laura wil een garnalenbisque maken voor Nieuwjaar. Niet simpel, dus Piet gaat hen een handje helpen.

Uiteraard kan muzikaal spektakel tijdens de kerstperiode niet ontbreken. De finalisten van ‘The Voice van Vlaanderen’ gooien nog een laatste keer alles in de strijd en blazen de jury en het publiek omver met hun talent. Wie wordt dé Voice van Vlaanderen, steekt 25.000 euro op zak en mag een eigen single opnemen? De kijker ontdekt het tijdens de grote live finale op vrijdag 23 december.

Regi maakt van Kerstmis één groot feest, Camille en Qmusic zetten 2023 in met vuurwerk

Op zondag 11 december zetten we het gesmaakte ‘Ons DNA’ verder met ‘DNA - de Zaalshow’ van Lieven Scheire. De magische spektakel-musical 40-45 loodst de kijker op zaterdag 17 december door een intens oorlogsverhaal en op zondag 18 december haalt Guga Baul zijn beste stem-imitaties naar boven in ‘Ongehoord’.

Met ‘Regi - Zwaartekracht live in het Sportpaleis’ kan de kijker bij VTM 2 op kerstavond het daverende en hopeloos uitverkochte concert van Regi vanop de eerste rij herbeleven. Op kerstdag brengt Freek Braeckman ‘Uw Film van het Jaar’ bij VTM. De meest pakkende verhalen, strafste beelden, bekende en onbekende Vlamingen uit 2022 komen aan bod.

En op oudejaarsavond kan vuurwerk natuurlijk niet ontbreken. In ‘Camille in de Lotto-Arena’ neemt Vlaanderens superster de kijker mee in het betoverende succes van 5 uitverkochte shows. Aansluitend zet VTM het nieuwe jaar in met de allereerste editie van Q-Pop.

Films en sport tijdens de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie trakteert VTM op de tv-premières van ‘De Familie Claus’ (30/12) en ‘Frozen 2’ (7/1). Op kerst- en oudejaarsavond is er de vaste afspraak met ‘Home Alone 1’ (24/12) en ‘Home Alone 2’ (31/12) en daarnaasts staan nog andere heerlijke kerst- en animatiefilms zoals ‘Allemaal Familie’ (10/12), ‘Dr Seuss’ The Grinch’ (25/12) en ‘Miracle on the 34th Street’ (1/01) op het programma. De gezinsfilm ‘Christmas with the Kranks’ (24/12) zorgt dan weer voor de humoristische toets.

Daarnaast is er voor de liefhebbers ook sport. Vanaf 15 december strijden Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker om het goud tijdens het Wereldkampioenschap Darts, live te volgen bij VTM 2. Op vrijdag 23 december is er bij VTM de Zilvermeercross in Mol die zich aankondigt als de eerstvolgende titanenstrijd tussen topfavorieten Wout Van Aert en Mathieu van der Poel in het veld. Op donderdagnamiddag 29 december is er het Belgisch Kampioenschap Beachrace te Bredene en ook de Exact Cross in Essen (10/12) en Loenhout (30/12) zijn live te volgen bij VTM.

