Aster Nzeyimana vervoegt de VTM-familie. Als voetbalexpert zal hij de matchen van de Rode Duivels en Champions League voorzien van commentaar en omkadering. Daarnaast zal hij, samen met An Lemmens, de presentatie van The Voice Van Vlaanderen voor zijn rekening nemen.

VTM verwelkomt Aster Nzeyimana. Daarmee volgt hij zijn twee passies: voetbal en entertainment. Bij VTM zal Aster te zien zijn aan de zijde van An Lemmens als host in het negende seizoen van The Voice van Vlaanderen. Ook in de verdere toekomst zal hij te zien zijn in VTM-programma’s. En dat is niet alles: vanaf deze zomer zal hij instaan voor het commentaar en de omkadering bij voetbalmatchen van de Rode Duivels en de Champions League. Hij wordt, samen met Maarten Breckx, het gezicht en daarnaast ook de stem van al wat VTM te bieden heeft qua voetbal.

De carrière van Aster Nzeyimana startte op erg jonge leeftijd, toen hij tijdens zijn studies rechten presentator werd bij studentenradio Urgent. In de zomer van 2014 stapte hij over naar MNM en één jaar later ging hij aan de slag als verslaggever bij Sporza. Bij het grote publiek werd Aster bekend in 2016, toen hij debuteerde in Het Journaal. Tot vandaag presenteert hij daarnaast wekelijks het voetbalmagazine Extra Time. Verder is Aster ook te zien en horen als voetbalcommentator voor Eleven Sports. Vorig jaar zette Aster zijn eerste stappen op een ‘shiny floor’ en dat samen met zijn partner Lize Feryn als Robots in The Masked Singer. Dit voorjaar was hij te zien als host van The Greatest Dancer van Vlaanderen bij VRT en binnenkort maakt hij bij VTM zijn opwachting als host van The Voice van Vlaanderen.

Aster Nzeyimana: “Ik ben heel dankbaar voor alle kansen die de VRT me heeft geboden. Ik wil vooral de fijne mensen die er werken bedanken. En tegelijk ben ik enorm enthousiast om een nieuw verhaal te schrijven bij VTM. Ik kan er mijn twee grote passies, voetbal en entertainment, combineren. Met het becommentariëren en omkaderen van topwedstrijden, zit ik midden in de actie, de plaats waar ik me het best voel. Dat ik bij VTM voetbal kan combineren met mijn andere liefde, entertainment, maakt het plaatje compleet. Ik kijk er enorm naar uit om naast icoon An Lemmens The Voice Van Vlaanderen te mogen presenteren.”

Maarten Janssen, channel manager VTM: “Aster is een talent zoals je er in elke generatie maar een paar vindt. Hij combineert twee passies die een belangrijk deel uitmaken van het DNA van VTM: voetbal en entertainment. We zijn overtuigd van zijn meerwaarde voor onze sportverslaggeving, maar kijken er minstens even hard naar uit om hem in de studio van The Voice Van Vlaanderen te zien schitteren naast An Lemmens. We zijn dan ook heel blij met z’n komst, want met die veelzijdige kwaliteiten past hij perfect in de VTM-familie.”

Michiel Ameloot, hoofdredacteur Sporthuis DPG Media (VTM, VTM NIEUWS, HLN): “Aster is niet alleen een straffe presentator maar ook één van de meest getalenteerde voetbalcommentatoren van het land. We halen zo nog meer expertise binnen om het beste voetbal ter wereld, de Champions League en de Rode Duivels, van commentaar en omkadering te voorzien. Daarin kan hij zijn ongelofelijke talent meer dan ooit tonen. Samen met Maarten Breckx vormt hij een gouden duo waarop we kunnen bouwen voor onze voetbalverslaggeving in de komende jaren.”

