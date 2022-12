VTM vernieuwt aanbod voor jongste kijkers

Vanaf de kerstvakantie valt er heel wat nieuws te beleven in de kids omgeving op VTM GO en dat in samenwerking met Studio 100. De jongste kijkers vinden er naast de vertrouwde Studio 100-titels heel wat nieuwe reeksen, films, zaalshows en clips. Studio 100 krijgt ook een eigen omgeving op VTM GO.

Fans van Kabouter Plop, Maya de bij of Hallo K3 blijven bij VTM GO aan het juiste adres. Meer zelfs, vanaf 23 december krijgen ze er heel wat nieuwe titels bovenop, zoals Wickie de Viking, Flin & Flo en Lolly Lolbroek. Dit kids-aanbod wordt vervolledigd met VTM-titels die heel wat jonge kijkers kunnen overtuigen, zoals The Voice Kids, Echte Verhalen: De Buurtpolitie of Vloglab.

Deze uitgebreide kids-omgeving vervangt lineaire zender VTM KIDS. VTM zet daarmee bewust een digitale koers in voor een jong publiek dat steeds meer kijkt via streaming platformen. Wie toch liever lineair kijkt, kan nog steeds rekenen op het ochtendblok bij VTM. Dat blijft elke dag tussen 6u en 9u30 voorbehouden voor de jongste kijkers

Calogero Macaluso, directeur streaming: “VTM volgt de kijker, en dat doen we ook voor kinderen. Zij groeien op met online streamingdiensten en zijn gewend om te kijken wat ze willen, wanneer ze willen. We zien dat van de 4 tot 14-jarigen intussen 62% on demand kijkt op het tv-scherm. Ter vergelijking: in 2010 was dat nog maar 13%. We willen er dan ook zijn voor hen op onze streamingdienst VTM GO. Ook inhoudelijk gaan we voor vernieuwing in samenwerking met Studio 100. Zij maken de titels die nu al het best bekeken worden op VTM GO, we zijn dus heel blij om die samenwerking te kunnen uitbreiden met meer series en ook films, zaalshows en clips.”

Piero Cavaliere, Director Content Distribution & Partnerships Studio 100: ”We zijn heel tevreden en trots dat we met VTM GO een mooie uitbreiding van onze samenwerking kunnen realiseren. In een snel veranderend medialandschap is VTM GO voor ons een sterke partner die, net zoals wij, blijft inzetten op Vlaamse en inhoudelijk sterke content.”

Jonge kijkers en hun ouders vinden de vernieuwde kids-omgeving met extra Studio 100-titels vanaf 23 december op VTM GO. Tijdens de kerstvakantie blijft ook het lineaire VTM KIDS nog even behouden. Vanaf 9 januari krijgt dat lineaire kanaal een nieuwe invulling. Hoe die er juist zal uitzien wordt later bekend gemaakt.

