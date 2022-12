VTM valt internationaal in de prijzen met trailer 'The Masked Singer'

De op één na beste tv-trailer ter wereld, dat is de lanceringstrailer voor het tweede seizoen van 'The Masked Singer'. In de nacht van 8 december ging VTM in New York aan de haal met een zilveren Global Promax Award. In de categorie ‘Best In-House Program Promo’ ontving de zender de prestigieuze award voor de lanceringstrailer van het tweede seizoen van het succesprogramma ‘The Masked Singer’. Andere genomineerden waren onder andere Warner Bros en Sony. De Global Promax Awards zijn wereldwijd de belangrijkste bekroning voor promotie-, marketing-, en designwerk in het televisielandschap. Eerder werd de bekroonde tv-trailer ook al genomineerd voor de Promax Europe Awards.

Bekijk de trailer hier:

Walter Hilhorst, Creative Director On Air Communicatie bij DPG Media: “We zijn enorm trots dat we een ‘zilveren oscar’ voor onze ‘The Masked Singer’-trailer beet hebben. Deze award bewijst dat we als zender niet moeten onderdoen voor de groten der aarde - die misschien wel vijf tot tien keer zoveel budget in hun trailers kunnen pompen. Het is een mooie bekroning voor wat we doen en geeft enorm veel goesting om ons werk naar een steeds hoger niveau te blijven tillen. We can do it en de volgende keer gaan we voor goud!”

Het nieuwe seizoen van The Masked Singer is dit voorjaar bij VTM te zien.

