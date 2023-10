VTM valt internationaal in de prijzen met ‘Bestemming X’ en ‘Wie zoekt die wint’

Hoogdag voor VTM gisterenavond in Cannes. De zender ging aan de haal met maar liefst drie International Format Awards. Het misleidende spelprogramma, ‘Bestemming X’, waarbij tien deelnemers op roadtrip gaan naar een onbekende locatie, viel twee keer in de prijzen met de award voor ‘Beste wedstrijd-realityformat’ en die voor ‘Beste multi-platformformat’. Het succesvolle format met een gemiddelde van 731.000 kijkers en een gemiddeld marktaandeel van 36%, werd nog voor de finale aan vijf landen verkocht, onder andere BBC en NBC maken hun eigen versie van het programma.

Ook het ludieke spelprogramma ‘Wie zoekt die wint’, gepresenteerd door Jens Dendoncker, kon een prijs in de wacht slepen. In het programma krijgt een gezin een half uur de tijd om op zoek te gaan naar 100 000 euro die verstopt werden in hun eigen huis. Dat levert niet alleen beelden op van compleet overhoop gehaalde huizen, het format kan ook internationaal op weerklank rekenen. ‘Wie zoekt die wint’ werd intussen verkocht aan Spanje, Portugal, Duitsland en Wallonië en kan nu dus ook rekenen op de award voor ‘Beste comedy/humor-format’ in Cannes.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “Deze prijzen zijn een enorme erkenning voor het creatieve talent in Vlaanderen. Dat VTM in één tv-seizoen aan de haal gaat met maar liefst drie awards toont aan dat we risico’s durven nemen met nieuwe formats én daar ook de juiste keuzes maken. Het is echt uitzonderlijk dat een zender uit een kleine regio als Vlaanderen het kan afleggen tegen grote internationale spelers uit de Verenigde Staten of Groot-Brittanië. Deze erkenning zet VTM en bij uitbreiding Vlaanderen nog meer op de kaart in de internationale televisiemarkt.”

