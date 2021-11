VTM-telenovelle Lisa sleept nominatie voor prestigieuze Gouden Roos in de wacht

De VTM-telenovelle Lisa is genomineerd voor een Gouden Roos. Deze prestigieuze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de beste internationale televisieprogramma’s in Europa. De telenovelle Lisa, met Tinne Oltmans in de hoofdrol, maakt kans op een Gouden Roos in de categorie ‘soap of telenovelle’. Dat werd vandaag bekendgemaakt door de organisatie. De Rose d’Or wordt op 29 november uitgereikt.

Lisa vertelt het verhaal over de creatieve, verlegen Lisa die het wil maken in de marketingwereld en tot over haar oren verliefd wordt op haar baas Jonas (Oscar Willems). Het is echter haar zus Katja (Anouck Luyten) die met de droomjob én de prins op het witte paard aan de haal gaat. Een spannend en romantisch sprookje anno 2021. De reeks is sinds januari bij VTM te zien en zet dag na dag sterke kijkcijfers neer. Het huidige tweede seizoen lokt in de vooravond gemiddeld ruim 455.000 kijkers naar het scherm, goed voor 35% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Bij de jonge kijkers doet Lisa het nog beter, met een gemiddeld 43% marktaandeel in de doelgroep VVA 18-44. Lisa wordt gemaakt door De Mensen en is elke weekdag om 18u20 te zien bij VTM.

Pieter Van Huyck, hoofd fictie De Mensen: “Wij zijn oneindig trots op de cast en crew van Lisa en vinden deze nominatie oververdiend voor hen. Hoe zij elke dag meer dan 450.000 mensen blij maken met een nieuwe aflevering, is indrukwekkend, want omdat wij in het kleine Vlaanderen werken moeten ze dat doen met relatief beperkte tijd en middelen. Maar dankzij talent, hard werk en een supermooie samenwerking met VTM lukt het om te realiseren wat 10 jaar na de laatste Vlaamse telenovelle bijna onmogelijk leek. Dat er ook nog eens heel veel jonge mensen kijken, zelfs elke dag live, is de kers op de taart. Het verhaal van Lisa is nog niet uitverteld.”

Maarten Janssen, channel manager VTM: “We zijn bijzonder blij met Lisa als nieuwe dagelijkse afspraak in de vooravond. Niemand had op voorhand gedacht dat we het succes van Sara nog eens zouden overdoen, maar Lisa slaagt er duidelijk wel in om opnieuw zoveel harten te veroveren. Met dank aan de gedreven cast en crew die het hele jaar door elke dag keihard werken om een heel kwalitatieve reeks af te leveren, met een production value die ook in het buitenland de aandacht trekt.”

Tinne Oltmans: “Er is een jaar lang enorm hard gewerkt met een heel team om van Lisa te maken wat het nu is. De selectie voor de Rose d'Or is dan ook een fantastische beloning voor dit harde werk van een hele ploeg. Vanaf het begin van Lisa wouden we iets uniek maken, Lisa is dan ook een ideale mix tussen Vlaamse fictie en het telenovelle genre, met de nodige humor.”

Showrunner Elias Mentzel: “Als ploeg is deze nominatie de mooiste bevestiging die we kunnen krijgen. Ik ben zo ontzettend, ontzettend fier op iedereen die dag in dag uit met ontzettend veel liefde meewerkt aan dit project. Het is ook dankzij het vertrouwen van het productiehuis De Mensen en VTM dat dit resultaat mogelijk is en dat wij vol enthousiasme het verhaal van Lisa verder vertellen.”

