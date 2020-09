VTM stelt aflevering van 'Axel Gaat Binnen' in het Forensisch Psychiatrisch Centrum uit

VTM zal vanavond om 21.55 de aflevering van het Forensisch Psychiatrisch Centrum van ‘Axel Gaat Binnen’ niet uitzenden bij VTM. Een advocaat van een van de betrokkenen in de uitzending heeft een eenzijdig verzoekschrift ingediend en de rechtbank van eerste aanleg heeft vandaag geoordeeld dat de vordering wordt toegekend. VTM betreurt dat ze hierin niet werd gehoord.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “We zijn verbaasd dat vandaag bij hoogdringendheid gevraagd werd deze aflevering niet uit te zenden, zeker omdat de opnames van vele maanden geleden dateren. Alle betrokkenen die aan het woord komen in de uitzending hebben hun toestemming verleend. Er is ook zorgvuldig overleg geweest met het Forensisch Psychiatrisch Centrum om alles op een respectvolle manier in beeld te brengen. Zij hebben ook alle beelden bekeken en goedgekeurd. Met dit eenzijdig verzoekschrift hebben we ons niet eens kunnen verweren voor de rechtbank. We zijn al bezig met het aantekenen van beroep tegen deze eenzijdige actie, zodat we kunnen aantonen dat dit programma met de nodige toestemmingen en het nodige respect werd geproduceerd. We kijken dus met vertrouwen een vervolg tegemoet.”

Axel Gaat Binnen: vanavond in het K7, het gespecialiseerd revalidatiecentrum van UZ Gent

In de plaats zal vanavond om 21.55 de aflevering van Axel Daeseleires verblijf in het K7, het gespecialiseerd revalidatiecentrum van UZ Gent, worden uitgezonden. Die aflevering wordt opgedragen aan Jeremy Reyniers, die een week na de opnames in het revalidatiecentrum in Gent op 31-jarige leeftijd overleed nadat hij koos voor euthanasie.

Tijdens Axel Daeseleires verblijf in K7, het gespecialiseerd revalidatiecentrum van UZ Gent dat als doel heeft de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van patiënten na een ongeval of ziekte te verbeteren, ontmoette Axel Jeremy. De nochtans ervaren jongeman kreeg in 2015 een ongeluk tijdens het snowboarden. Hij kwam op zijn hoofd terecht na een kleine sprong en was meteen verlamd. Het laatste jaar leed Jeremy echter zo vaak en zo veel zenuwpijn, dat hij besloot om euthanasie te plegen. Hij vertelt Axel graag zijn verhaal omdat hij het belangrijk vindt dat mensen zijn vraag om euthanasie begrijpen. Een week na de opnames overleed de jongeman en vond hij eindelijk rust.

Axel laat in deze uitzending meermaals tranen wanneer hij geconfronteerd wordt met de verhalen van mensen die ontzettend moedig zijn en soms een 2.0-versie van zichzelf worden, net door wat ze hebben meegemaakt.