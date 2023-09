VTM reconstrueert in ‘Moordzaken: Eeuwige Twijfel?’ moordzaken waarover nog steeds een waas van onzekerheid hangt

In ‘Moordzaken: Eeuwige Twijfel?', reconstrueert VTM vanaf 6 september elke woensdag om 21u40 moordzaken die in ons collectieve geheugen zitten, waarvan het plaatje niet compleet is. Zaken waarbij veroordeelden hun onschuld blijven uitschreeuwen of waarbij misschien wel de verkeerde persoon werd vervolgd. Even goed zijn er zaken waarbij de beschuldigde, ondanks sterke vermoedens, wordt vrijgesproken. De juridische waarheid kennen we: de uitspraak van de rechtbank. Maar het is moeilijk voor nabestaanden en bij uitbreiding het grote publiek om vrede te nemen met die waarheid. Je krijgt believers en non believers. In de true crime reeks ‘Moordzaken: Eeuwige Twijfel?’ reconstrueert VTM moordzaken waarbij er ondanks een juridische waarheid twijfel is blijven hangen.

Aan de hand van archiefbeelden en interviews met onderzoekers, rechters, verdachten, nabestaanden en journalisten puzzelt misdaadjournalist José Masschelin het verhaal weer samen. Hij reconstrueert onder andere de Oordopjesmoord en de zaak Bernard Wesphael. Op woensdag 6 en woensdag 13 september gaat ‘Moordzaken: Eeuwige Twijfel?’ om 21u40 van start met deel 1 en deel 2 van De Parachutemoord, een zaak die in het collectief geheugen gegrift staat en waarover nog steeds een waas van onzekerheid hangt.

‘Moordzaken: Eeuwige Twijfel?’ vanaf 6 september elke woensdag om 21u40 bij VTM, en op VTM GO.

Bekijk hier de trailer:

Niet voor publicatie: