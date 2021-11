VTM-nieuwsanker Stef Wauters bekroond met Wablieft-prijs voor heldere communicatie

Wablieft, het Centrum voor Duidelijke taal, gaat elk jaar op zoek naar inspirerende voorbeelden van heldere communicatie. De absolute topper krijgt de Wablieft-prijs. Dit jaar mocht Stef Wauters, de vaste waarde van VTM NIEUWS, de prijs in ontvangst nemen en daar is hij best trots op.

Katrien Janssens van Wablieft: “Stef Wauters is als nieuwsanker een vaste waarde van VTM NIEUWS. Hij valt op dankzij zijn heldere en natuurlijke manier van spreken, ook in studiogesprekken. Hij stelt vragen die een gemiddelde kijker zich zou stellen. Dat doet hij op een natuurlijke, spontane manier. Daarnaast is hij vlot verstaanbaar omdat hij een rustig tempo aanhoudt, goede klemtonen legt en voldoende adempauzes neemt. Hij vertelt het nieuws met een levendige en toch rustige intonatie. Zo is iedereen mee.”

Stef Wauters werd vorige week in de studio van VTM Nieuws verrast door het Wablieftteam.

Bekijk hier het filmpje:

Stef Wauters: "Dit vind ik wel een hele leuke bekroning. We proberen vaak hele moeilijke en complexe verhalen bevattelijk te brengen voor het brede publiek. Daar werken we elke dag heel hard aan en dan doet het plezier als mensen zeggen: 'Dat doe je goed.' [...] Het is niet echt een hoofdpunt van HET NIEUWS, maar voor mij persoonlijk toch een beetje een hoogtepunt. Dankuwel!"