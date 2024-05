VTM NIEUWS verwelkomt journaliste Meryem El Mandoudi 

Vanaf september zal Meryem El Mandoudi (35) de ploeg van VTM NIEUWS komen versterken als journaliste. Meryem is geen onbekend gezicht bij DPG Media. Ze werkte in het verleden al op de nieuwsdienst van Qmusic en Joe. Daarna ging ze naar de VRT, waar ze jarenlang een van de gezichten van het jongerenjournaal Karrewiet was. Haar komst naar VTM NIEUWS is een logische volgende stap.

Meryem El Mandoudi: “Na 6 fantastische jaren bij VRT NWS ben ik klaar voor een nieuw hoofdstuk bij VTM NIEUWS. Ik kijk er enorm naar uit om de VTM NIEUWS-kijker mee te nemen in de grote en kleine nieuwsverhalen. Een dikke plus is dat een nieuwsstudio mij niet onbekend is én dat ‘t een fijn weerzien zal worden met een aantal DPG-collega’s.”

Hoofdredacteur Kim Herbots: “We zijn erg blij dat Meryem beslist heeft om mee te bouwen aan de toekomst van VTM NIEUWS, waarbij we nog meer willen inzetten op het gidsen en het beantwoorden van de vragen van onze kijkers. We zijn ervan overtuigd dat ze helemaal past in de ambitieuze plannen die we met VTM NIEUWS hebben.”

Niet voor publicatie:

​​​De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of https://foto.dpgmedia.be.